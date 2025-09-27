Project Retrograde: Trailer enthüllt packendes Action-Survival-Erlebnis

Der erste Ankündigungstrailer zu Project Retrograde präsentiert ein düsteres und intensives Action-Survival-Spiel, das von Invercity Games Works entwickelt wird.

In Project Retrograde übernehmt ihr die Rolle eines Kopfgeldjägers, der in einer zerstörten Welt uralte Ruinen erkundet, um die Ursache der Apokalypse aufzudecken. Dabei stehen nicht nur Erkundung und Überleben im Mittelpunkt, sondern auch ein einzigartiges Kampfsystem, das sich stark auf Gungfu-Techniken konzentriert.

Spielerinnen und Spieler erwartet eine Mischung aus narrativer Tiefe, spannender Action und strategischem Ressourcen-Management. Um in der feindseligen Umgebung zu bestehen, müsst ihr Waffen und Hilfsmittel sammeln, die Umgebung durchkämmen und euch in herausfordernden Kämpfen gegen menschliche wie auch monströse Gegner behaupten.

Project Retrograde erscheint demnächst für PlayStation 5, Xbox und PC via Steam.