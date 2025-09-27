Project Retrograde: Trailer enthüllt packendes Action-Survival-Erlebnis

Der erste Ankündigungstrailer zu Project Retrograde präsentiert ein düsteres und intensives Action-Survival-Spiel, das von Invercity Games Works entwickelt wird.
In Project Retrograde übernehmt ihr die Rolle eines Kopfgeldjägers, der in einer zerstörten Welt uralte Ruinen erkundet, um die Ursache der Apokalypse aufzudecken. Dabei stehen nicht nur Erkundung und Überleben im Mittelpunkt, sondern auch ein einzigartiges Kampfsystem, das sich stark auf Gungfu-Techniken konzentriert.
Spielerinnen und Spieler erwartet eine Mischung aus narrativer Tiefe, spannender Action und strategischem Ressourcen-Management. Um in der feindseligen Umgebung zu bestehen, müsst ihr Waffen und Hilfsmittel sammeln, die Umgebung durchkämmen und euch in herausfordernden Kämpfen gegen menschliche wie auch monströse Gegner behaupten.
Project Retrograde erscheint demnächst für PlayStation 5, Xbox und PC via Steam.
Interessante Mischung aus allen möglichen Genres. Trailer ist aber cool 👌.
Hahaha wie geil John Wick meets Resident Evil. Frazen sehen wie Frauen aus und die Chinesen Zaubern wieder Grafikpracht. Tja sowas zeigt was alles hier im Westen falsch läuft. Wir bekommen Failguard, Outlaws, AC Shadows, Outer Worlds 2, Woke of Yotai usw. und die Asiaten machen neben Metal Gear Solid sowas einfach mal plus noch das neue Anime GTA.
Sieht nach einer interessanten Genre Mischung aus, aber man darf gerne noch etwas an der Grafik feilen.