Project Songbird: Lässt Musiker im Wald gegen Albträume kämpfen

Der neue Trailer zu Project Songbird zeigt ein düsteres Horror-FPS rund um einen Musiker, der sich in einem abgelegenen Wald isoliert.

Mit Project Songbird kündigt das Studio FYRE Games ein neues cinematisches Horror-FPS an, das Spieler in eine unheimliche Geschichte im abgelegenen Appalachian-Wald führt. Ein neuer Trailer gibt erstmals einen intensiveren Einblick in die düstere Atmosphäre und das psychologische Horror-Erlebnis.

Im Mittelpunkt steht Dakota, ein Musiker, der unter einer schweren Schreibblockade leidet. Um neue Inspiration für sein nächstes Album zu finden, zieht er sich in eine abgelegene Hütte tief im Wald zurück. Doch aus der kreativen Auszeit wird schnell ein Albtraum, als Realität und surreale Traumlandschaften immer stärker miteinander verschwimmen.

Spieler erkunden die Umgebung in der Ego-Perspektive, entdecken Hinweise und kämpfen ums Überleben. Neben Nah- und Fernkampf können Waffen verbessert werden, während Dakota versucht, die Geheimnisse der dunklen Visionen und des Waldes zu entschlüsseln.

Die Geschichte soll rund vier bis fünf Stunden dauern und setzt stark auf eine filmische Inszenierung mit detaillierten Umgebungen und einer intensiven Atmosphäre. Unterstützt wird das Erlebnis durch einen dynamischen Soundtrack sowie eine bekannte Sprecherbesetzung, darunter Valerie Rose Lohman, Jonah Scott und Aleks Le.

Project Songbird erscheint am 26. März für Xbox Series X|S, PS5 und PC.