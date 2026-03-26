Project Songbird: Launch-Trailer zeigt düstere Welt

Project Songbird ist ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC verfügbar – psychologischer Horror startet mit Rabatt und neuem Trailer.

Mit Project Songbird erscheint ein neues, erzählerisch geprägtes Horror-Erlebnis, das Spieler in eine düstere und surreale Welt entführt. Der Titel des Solo-Entwicklers FYRE Games ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam erhältlich.

Zum Start wird das Spiel für 14,49 Euro angeboten, während Spieler auf PlayStation 5 und PC zusätzlich von einem 10-Prozent-Launch-Rabatt profitieren können.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Trailer (weiter unten), der die cineastische Inszenierung und die intensive Atmosphäre des Spiels in den Mittelpunkt stellt.

Im Zentrum der Geschichte steht Dakota, ein Musiker, der sich in eine abgelegene Blockhütte tief in den Wäldern der Appalachen zurückzieht, um ein neues Album aufzunehmen. Auf der Suche nach kreativer Inspiration entfaltet sich jedoch eine düstere Wahrheit, denn nicht jede Eingebung führt zu etwas Gutem. Schon bald verschwimmen Realität und Albtraum.

Project Songbird setzt auf eine rund vier- bis fünfstündige, dichte Erzählung, die mit cineastischer Präsentation und intensiver Atmosphäre kombiniert wird. Unterschiedliche Umgebungen wechseln zwischen realistisch und surreal, während Kämpfe mit Fern- und Nahkampfwaffen zusätzliche Spannung erzeugen. Verbesserbare Ausrüstung unterstützt dabei das Überleben in einer zunehmend bedrohlichen Welt.

Ein starker Fokus liegt auf der Inszenierung: Eine hochkarätige Sprecherbesetzung sowie ein dynamischer Soundtrack verstärken die emotionale Wirkung der Geschichte und ziehen Spieler tiefer in die persönliche und beklemmende Reise hinein.