Project Songbird: Narrativer Horror aus den Tiefen der Appalachen

Project Songbird erscheint am 26. März 2026 – narrativer Horror aus den Tiefen der Appalachen.

Der Solo‑Entwickler FYRE Games hat den Release‑Termin seines neuen, filmisch inszenierten Horror‑Abenteuers Project Songbird bestätigt. Das Spiel erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Während die PC‑Version direkt von FYRE Games selbst veröffentlicht wird, übernimmt Dojo System das Publishing der Konsolenfassungen.

Ein psychologischer Albtraum im Herzen der Appalachen

Project Songbird entführt Spieler tief unter das dichte Blätterdach der Appalachian Forests, wo Realität und Wahnsinn ineinanderfließen. Im Mittelpunkt steht Dakota, eine Musikerin am Rande des kreativen Zusammenbruchs. Auf der Suche nach Inspiration zieht sie sich in eine abgelegene Waldhütte zurück – doch zwischen den Bäumen wartet etwas, das weit mehr ist als nur ein Funke Kreativität.

Die Geschichte erforscht die dunkle Seite des schöpferischen Prozesses, verwebt surreale Elemente mit psychologischem Horror und baut eine Atmosphäre auf, die permanent zwischen Schönheit und Bedrohung schwankt.

Project Songbird setzt auf eine Mischung aus filmischer Präsentation, intensiver Atmosphäre, surrealen Albtraumsequenzen und spielerischer Nähe durch First‑Person‑Perspektive.

Naturnahe Waldumgebungen stehen im Kontrast zu verstörenden, traumartigen Szenarien, die Dakotas geistigen Zustand widerspiegeln.

Key Features

4–5 Stunden packende Story, die bis zum Ende rätseln lässt

Cinematic Visuals mit abwechslungsreichen, detailreichen Umgebungen

Fern- und Nahkampf, inklusive aufrüstbarer Waffen

Hochkarätige Sprecher, darunter Valerie Rose Lohman Jonah Scott Aleks Le

Dynamischer, unheimlicher Soundtrack, komponiert von Jacob Noska und Jonah Henthorne (Auric Echoes)

Project Songbird erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam).