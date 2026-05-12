Project Spirits: Entwickler von Stellar Blade arbeitet an neuem Cross-Platform-Großprojekt

Mit Project Spirits arbeitet Shift Up weiterhin an einem neuen großen Cross-Platform-Projekt, zu dem jetzt weitere Details bekannt wurden.
Laut dem Studio verlaufen die Arbeiten am Spiel planmäßig. Gleichzeitig hebt Shift Up hervor, dass die Entwicklung auf einer „effizienten Kostenstruktur“ und einem klar organisierten Produktionsprozess basiert.
Das neue Projekt wird als nächstes großes Flaggschiff des Unternehmens beschrieben und entsteht als komplett neue Marke nach Stellar Blade und Goddess of Victory: NIKKE.
Besonders interessant ist dabei die Ausrichtung des Spiels: Project Spirits wird als „Eastern Fantasy“-Titel beschrieben und soll laut Shift Up ein hochwertiges AAA-Erlebnis mit starkem Fokus auf Subkultur-Elemente bieten.
Zusätzlich wurde bestätigt, dass das Spiel auf der Unreal Engine 5 basiert und als vollwertiges Cross-Platform-Projekt entwickelt wird. An der Produktion beteiligt ist außerdem Yongxing Interactive, ein verbundenes Unternehmen von Tencent.
Weitere konkrete Informationen zum Gameplay oder den unterstützten Plattformen wurden bislang zwar noch nicht veröffentlicht, Shift Up plant jedoch neue Enthüllungen noch im Laufe dieses Jahres.
Nach dem internationalen Erfolg von Stellar Blade dürfte Project Spirits aktuell zu den spannendsten neuen Projekten des Studios gehören.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich will gar nicht diese Spiele bewerten und auch nichts über die Anhänger davon urteilen. Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung und niemand muss sich für irgendetwas, das er/sie mag, rechtfertigen. Frieden und Freude für alle!
Mich interessiert nur, ob ich der einzige bin, der bei diesen Anime-Blöcken in Microsofts Showcases oder bei den Game Awards mit den Augen rollt und betet, dass es diesmal schnell wieder vorbei ist?^^
Das wird ein reines Gooner Gatcha Game, oh, seh gerade das die Industrie damit die Triple G Entwicklungen erfunden hat, besser als Quadro A😆
Oder Triple X. Ich wäre dabei, wenn auch die inneren Werte stimmen so wie bei Stellar Blade.
Lecker, da bin ich schon wegen der Mädels interessiert. Dazu noch PC Version und Mods, perfekt.
Wird sicher genügend Spieler finden aus naheliegenden Gründen 😉.