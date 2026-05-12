Project Spirits: Entwickler von Stellar Blade arbeitet an neuem Cross-Platform-Großprojekt

Project Spirits: Shift Up kündigt neue Details zum Cross-Platform-Spiel für 2026 an

Mit Project Spirits arbeitet Shift Up weiterhin an einem neuen großen Cross-Platform-Projekt, zu dem jetzt weitere Details bekannt wurden.

Laut dem Studio verlaufen die Arbeiten am Spiel planmäßig. Gleichzeitig hebt Shift Up hervor, dass die Entwicklung auf einer „effizienten Kostenstruktur“ und einem klar organisierten Produktionsprozess basiert.

Das neue Projekt wird als nächstes großes Flaggschiff des Unternehmens beschrieben und entsteht als komplett neue Marke nach Stellar Blade und Goddess of Victory: NIKKE.

Besonders interessant ist dabei die Ausrichtung des Spiels: Project Spirits wird als „Eastern Fantasy“-Titel beschrieben und soll laut Shift Up ein hochwertiges AAA-Erlebnis mit starkem Fokus auf Subkultur-Elemente bieten.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass das Spiel auf der Unreal Engine 5 basiert und als vollwertiges Cross-Platform-Projekt entwickelt wird. An der Produktion beteiligt ist außerdem Yongxing Interactive, ein verbundenes Unternehmen von Tencent.

Weitere konkrete Informationen zum Gameplay oder den unterstützten Plattformen wurden bislang zwar noch nicht veröffentlicht, Shift Up plant jedoch neue Enthüllungen noch im Laufe dieses Jahres.

Nach dem internationalen Erfolg von Stellar Blade dürfte Project Spirits aktuell zu den spannendsten neuen Projekten des Studios gehören.