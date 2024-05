Project T: Behaviour Interactive startet Insider-Programm

Autor:, in / Project T

Behaviour Interactive veröffentlicht heute ein Update zu Project T, das bereits angekündigte PVE-Action-Horror-Projekt aus der Welt von Dead by Daylight. Obwohl das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium ist, möchte Behaviour Interactive der Gaming-Community mit einem exklusiven Insider-Programm die Möglichkeit bieten, an der Entwicklung des Spiels teilzuhaben.

PvE Coop Shooter

In Project T übernehmen die Spieler die Rolle von Trespassers: ruppige Charaktere, die aus ihrer Realität entrissen wurden und im Reich des Entitus gefangen sind. Dort, in einer sich ständig verändernden Region namens Backwater, müssen sie zusammenarbeiten, um zu überleben, denn die Trespassers werden feststellen, dass sie nicht allein sind.

Backwater ist die Heimat von Monstrositäten, die als Thrall bekannt sind. Sie haben viele Formen und verfügen über unterschiedliche tödliche Fähigkeiten. Ihr Ursprung und ihre Natur sind unklar, aber sie mögen keine Eindringlinge in ihrem Reich. Um ihre Ziele zu erreichen, müssen die Spieler die Thrall mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen bekämpfen.

Anmeldung für das Insider-Programm

Mit der Registrierung für das Insider-Programm können die Spieler sich aktiv an der Entwicklung von Project T beteiligen.

Zusätzlich zu exklusiven Vorschauen und Belohnungen im Spiel haben Insider auch die Möglichkeit, an geschlossenen Playtests teilzunehmen und ihr Feedback mit dem Entwicklungsteam zu teilen. Alle Interessierten sind eingeladen, sich hier anzumelden und dabei zu helfen, Project T zu gestalten.