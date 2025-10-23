Project TAL: Action-RPG mit koreanischer Mythologie vorgestellt

Das von der koreanischen Mythologie inspirierte RPG ‚Project TAL‘ wurde mit einem atemberaubenden neuen Trailer angekündigt

Der Verlag WEMADE MAX Co. Ltd. und Entwickler MADNGINE freuen sich, ein brandneues Open-World-Action-RPG mit dem Namen Project TAL anzukündigen, das im Jahr 2027 für PC und Konsolen erscheint.

Projekt TAL ist ein AAA-Einzelspieler-Action-RPG, das die traditionellen koreanischen Tal-Masken sowie die Mythologie und Folklore, die sie umgeben, in eine epische und tief eindringende offene Fantasiewelt verwandelt, die die Spieler erkunden können.

Der Ankündigungstrailer zeigt die kinoreifen und rasanten Kämpfe des Spiels, bei denen die Spieler auf riesige Monster springen können, um mächtige Angriffe auszuführen, gegnerische Schwachstellen auszunutzen und taktische Gegenangriffe und Geschicklichkeitskombinationen auszuführen, um ihre Feinde in Schach zu halten.

Die Spieler werden jedoch nicht allein kämpfen. Der Trailer hebt auch eines der Hauptmerkmale von Project TAL hervor – ein unverwechselbares Begleitsystem, das dynamisch auf den Kampfstil des Spielers und die Umgebung reagiert.

Project TAL – Screenshot-Galerie mit über 20 weiteren Eindrücken

Jeder NPC-Begleitcharakter hat einzigartige Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Kampfrollen, die von Verteidigung und Unterstützung bis hin zu Nahkampf, Fernkampf und Magie reichen.

Die Spieler werden in Project TAL Momente erleben, in denen sie nahtlos zusammenarbeiten, z. B. wenn sie einen fallenden Begleiter mitten im Kampf auffangen oder beobachten, wie ein unterstützender Begleiter eine magische Barriere aufbaut, um feindliche Angriffe abzuwehren.

„Projekt TAL kombiniert eine emotionale Geschichte über die Heilung einer verwundeten Welt mit den aufregenden Kämpfen eines klassischen Action-RPGs“, sagt Sohn Myun-seok, CEO von WEMADE MAX. „Mit der technischen Expertise und der künstlerischen Vision von MADNGINE erschaffen wir einen AAA-Open-World-Titel, der sich auf der globalen Bühne behaupten kann.“

Project TAL wird derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt und soll 2027 weltweit erscheinen.