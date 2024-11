Project TH: Spiel nicht länger für Xbox Game Pass Abo bestätigt

Autor:, in / Project TH

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Project TH im Xbox Game Pass erscheinen wird. Doch mittlerweile scheint das Spiel nicht länger für Xbox Game Pass Abo bestätigt zu sein, denn auf der offiziellen Website wurden alle Hinweise auf den Xbox Game Pass entfernt.

Entweder war Project TH nie für den Xbox Game Pass vorgesehen und beim Erstellen der offiziellen Website ist den Erstellern ein Fehler unterlaufen, oder die Ankündigung für das Abo soll erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Möglicherweise bei den Game Awards 2024.

Laut dem Director des Spiels ist ein Xbox Game Pass für Project TH „eine der Optionen“, aber das Studio ist in Gesprächen mit „mehreren anderen Plattformen und Publishern“, so dass noch keine Vereinbarung getroffen wurde.

In einer Stellungnahme gegenüber TrueAchievements stellte Game Director Min Dong Joon klar, dass Evr Studio derzeit nur die Möglichkeit einer Game Pass-Veröffentlichung am ersten Tag diskutiert und ein Deal, den Shooter in den Dienst zu bringen, noch nicht abgeschlossen sei.

„Wir befinden uns in aktiven Gesprächen mit Microsoft über Plattform-Deals und erhalten Angebote von verschiedenen anderen Plattformen und Publishern. Obwohl Game Pass Day One eine der Optionen ist, möchten wir klarstellen, dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden“, sagt Min Dong Joon. „Angesichts des Interesses der Spieler und der laufenden Gespräche mit Vertretern von Plattformen und Publishern hielt ich es für wichtig, korrekte Informationen zu liefern.“

Project TH erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Den Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen: