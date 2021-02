Project xCloud: Cloud-Gaming eröffnet neue Erfahrungen, die sonst nicht möglich wären

Wie die Zukunft des Cloud-Gaming in der Spieleindustrie aussehen könnte, davon erzählte James Gwertzman, General Manager for Gaming Cloud bei Microsoft, in einem Interview mit GameRant.

So verfolge man Prioritätsszenarien, von denen man glaubt, dass sie für die Branche wichtig sind und die Cloud dabei helfen kann, sie zu verbessern. Manches soll sogar ohne die Cloud gar nicht möglich sein. Unter anderem werde die Produktion von Spielen durch die Cloud beschleunigt.

„Wir haben eine Reihe von ‚Prioritätsszenarien der Industrie‘. Das Wort geht nicht leicht von der Zunge, aber es sind Dinge, von denen wir denken, dass sie der Branche heute wirklich am Herzen liegen, und die vielleicht Schmerzpunkte sind, bei denen wir helfen wollen. Das Erste auf unserer Fünferliste ist die Beschleunigung der Spieleproduktion mit der Cloud.“

„Sobald die Erstellung von Inhalten in der Cloud erfolgt, wird die Verteilung fließender. Wir sehen das mit xCloud. Es begann damit, dass man Xboxen in Rechenzentren aufstellte und sie streamte. Jetzt haben wir mehr Erfahrung damit, und man kann vielleicht Spiele entwickeln, die ohne die Cloud nicht möglich wären. Spiele, bei denen viele Spieler in einer einzigen Umgebung auf neue Weise interagieren können.“

„Bei xCloud ging es darum, Xboxen in die Cloud zu bringen, aber der umfassendere Begriff ist Pixel-Streaming, bei dem man GPUs in der Cloud betreibt und sie herunterstreamt. Anfangs wird Pixel-Streaming in Nicht-Gaming-Szenarien nützlich sein, wie z. B. in der Architektur oder im Einzelhandel, wo man ein 3D-Erlebnis haben möchte, aber nicht über die entsprechende Hardware verfügen muss. Das wird dann ins Gaming übergehen und man wird sehen, wie Entwickler Erfahrungen nutzen, die über das hinausgehen, was bisher möglich war.“