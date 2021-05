Project xCloud: Surface Duo wird zum neuen Xbox Handheld

Das Surface Duo kann jetzt auch Touch – konnte es schon immer, aber nicht auf der zweiten Bildschirmfläche für Project xCloud. Dies hat sich nun geändert und Microsoft gibt bekannt, dass das xCloud-Update für das Surface Duo Foldable-Phone ab sofort verfügbar ist.

Hier noch ein paar Bilder von der Steuerung:

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4

— Panos Panay (@panos_panay) May 24, 2021