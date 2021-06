Project xCloud: Xbox TV-App und eigener xCloud-Streaming-Stick angekündigt

Microsoft hat heute seine eigene Xbox TV-App und dazu einen eigenen xCloud-Streaming-Stick angekündigt. Für die Umsetzung wird man eng mit allen bekannten TV-Herstellern zusammenarbeiten.

Der Redmnder-Konzern will damit seinen Xbox Game Pass-Abo-Service über seine xCloud-Streaming-Technologie auf sämtliche Fernseher bringen. Dadurch sind die Möglichkeiten für den Zugriff auf das Xbox-Spiele-Sortiment noch größer.

Der Zugriff wird sowohl als App auf Fernsehern als auch mit Microsofts eigenem Streaming-Stick verfügbar gemacht.

„Wir arbeiten mit globalen TV-Herstellern zusammen, um das Game-Pass-Erlebnis direkt in internetfähige TV-Geräte einzubetten, sodass Sie zum Spielen nur noch einen Controller benötigen“, sagte Liz Hamren, Head of Gaming Experiences and Platforms bei Microsoft.

„Wir entwickeln auch eigenständige Streaming-Geräte, die man an einen Fernseher oder Monitor anschließen kann. Wenn man also eine starke Internetverbindung hat, kann man sein Xbox-Erlebnis streamen“, verrät Hamren.