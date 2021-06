Project xCloud: Xbox Zubehör für iOS-Geräte vorgestellt

Autor:, in / Project xCloud

Designed for Xbox wird für mobile iOS-Geräte und Zubehör ausgeweitet.

Vergangenen September hat Microsoft das „Designed for Xbox“-Label für Xbox lizenziertes Zubehör auf mobiles Gaming ausgeweitet. Dies geschah seinerzeit parallel zum mit Xbox Cloud Gaming (Beta) für Android für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten.

Nun kündigte Microsoft offiziell die Ausweitung des „Designed for Xbox Mobile Gaming“-Zubehörs auf iOS-Geräte an. Und mit Xbox Cloud Gaming (Beta), das ab sofort für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder auf Windows 10-PCs und Apple-Telefonen und -Tablets über Webbrowser verfügbar ist, wird es noch einfacher, die Xbox Spiele zu spielen, wann und wo immer ihr möchtet.

Den Anfang für iOS machen die folgenden Produkte, wobei schon viele weitere Partner an neuem Zubehör arbeiten.

Designed for Xbox Backbone One

Der bei Fans beliebte Backbone-Mobilcontroller ergänzt die Designed for Xbox-Familie mit dem Backbone One for Xbox, der mit allen iPhone-Modellen mit iOS 13 oder höher kompatibel ist.

Razer Kishi Universal Gaming Controller for iOS

Der Razer Kishi Universal Gaming Controller for iPhone (Xbox) steht für fortschrittliche Gaming-Features für mobile Gamer, um ihnen höhere Präzision und bessere Kontrolle dank klickbarer Analog-Sticks, einem multifunktionalen Tastenlayout und einem 8-Wege-D-Pad zu bieten. Gamer erhalten dazu als Neukunge eine 90-tägige Testmitgliedschaft für Xbox Game Pass Ultimate, um beim Spielen jederzeit zwischen Xbox-Konsolen, PC und iPhone zu wechseln.

Der Universal-Gaming-Controller für iPhone (Xbox) kostet 109,99 Euro. Die Android-Version gibt es aktuell für 79,- Euro bei Amazon im Angebot.

OtterBox Power Swap Controller Batterien

Die OtterBox Power Swap Controller-Batterien sind kompatibel mit Xbox-, Android- und iPhone-Geräten. Dieses Akkupaket bietet eine einfach zu bedienende, kabellose Erfahrung und liefert ununterbrochenes Gameplay ohne Controller-Ausfallzeiten. Dieses austauschbare Akkupack-Duo ist kompatibel mit Xbox Wireless Controllern, die für Xbox One und Xbox Series X|S entwickelt wurden. Die Batterien sind bei Amazon für 59,99 Euro zu haben.