Project xCloud: XSX-Server und erweiterte PC- und Apple-Verfügbarkeit

Microsoft hat einen weiteren Meilenstein im Cloud Gaming-Segment erreicht und die Server-Blades gegen „Custom Xbox Series X“-Hardware ausgetauscht. Das heißt, dass Spiele jetzt noch flüssiger mit mehr Details laufen und schneller laden.

Dazu können Frameraten von bis zu 120 FPS und vieles mehr erreicht werden. Weiter verwendet etwa jeder sechste Spieler, der über die Cloud spielt, ausschließlich benutzerdefinierte Touch-Steuerungen, die mittlerweile schon für mehr als 50 Spiele aktiviert sind.

Catherine Gluckstein, Vice President & Head of Product, Xbox Cloud Gaming gibt bekannt: „Wir schaffen eine Zukunft, die das Gaming-Erbe von Xbox und die Leistung von Azure vereint. Eine Zukunft, in der wir High Fidelity, immersive Spiele zu den 3 Milliarden Spielern auf der ganzen Welt bringen. Jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorne, um diese Vision zu erreichen: Ab sofort st Xbox Cloud Gaming für alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder mit Windows 10-PCs und Apple-Smartphones und -Tablets via Browser in 22 Ländern verfügbar. Wenn Sie Mitglied sind oder Mitglied werden möchten, gehen Sie einfach auf xbox.com/play in Microsoft Edge, Chrome oder Safari auf Ihrem PC oder Mobilgerät, um Hunderte von Spielen aus der Xbox Game Pass-Bibliothek zu spielen.“