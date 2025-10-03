Projekt Z: Beyond Order: Horror-Shooter im Zweiten Weltkrieg für 2026 angekündigt

Trailer zu Projekt Z: Beyond Order zeigt intensive Zombie-Action und erscheint im Jahr 2026 auch auf Xbox Series X|S.

Projekt Z: Beyond Order erscheint 2026 für Xbox Series X|S und verspricht ein intensives Horror-Erlebnis in der Welt der Untoten.

Der First-Person-Shooter kombiniert schnelle Action mit umfangreicher Charakterentwicklung und vielseitigen Waffenanpassungen. Das Spiel ist rund um den Zweiten Weltkrieg angesiedelt und bietet sowohl rasante Missionen als auch einen Free-Roam-Modus, in dem ihr die gefährliche Insel erkunden könnt.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen von vier Überlebenden, die jeweils eigene Fähigkeiten und Rollen besitzen. In 4-Spieler-Koop könnt ihr zusammen kämpfen, Ressourcen sammeln, Waffen craften und versuchen, die Horden der Zombies zu überleben. Der Trailer zu Projekt Z: Beyond Order zeigt die packende Atmosphäre, actionreiche Kämpfe und die strategischen Möglichkeiten des Spiels, die Fans von Horror- und Survival-Shootern begeistern werden.