Projekt Z: Beyond Order: Horror-Shooter im Zweiten Weltkrieg für 2026 angekündigt

Projekt Z: Beyond Order erscheint 2026 für Xbox Series X|S und verspricht ein intensives Horror-Erlebnis in der Welt der Untoten.
Der First-Person-Shooter kombiniert schnelle Action mit umfangreicher Charakterentwicklung und vielseitigen Waffenanpassungen. Das Spiel ist rund um den Zweiten Weltkrieg angesiedelt und bietet sowohl rasante Missionen als auch einen Free-Roam-Modus, in dem ihr die gefährliche Insel erkunden könnt.
Ihr übernehmt die Kontrolle über einen von vier Überlebenden, die jeweils eigene Fähigkeiten und Rollen besitzen. In 4-Spieler-Koop könnt ihr zusammen kämpfen, Ressourcen sammeln, Waffen craften und versuchen, die Horden der Zombies zu überleben. Der Trailer zu Projekt Z: Beyond Order zeigt die packende Atmosphäre, actionreiche Kämpfe und die strategischen Möglichkeiten des Spiels, die Fans von Horror- und Survival-Shootern begeistern werden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gefällt mir ganz gut, werd ik mir ma merken 😅✌🏻 danke für die Info
Das Spiel werde ich auch aufjedenfall im Auge behalten
Hm, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Thematisch das gleiche wie Zombie Army nur find ich das wesentlich actionreicher. 🤔😅
Atmosphärisch schonmal richtig gut .
Nichts was man nicht irgendwo schon gesehen hat…WW2 und Zombies funktioniert aber eigentlich fast immer.
Kennst du zufällig dead Snow? In dem Film funktioniert die Formel auch. Da sind es aber nur Zombies aus dem zweiten Weltkrieg im Norwegen von heute 😆
Jep kenne ich habe beide Teile als Mediabook hier 😅🤣
War schon ne gute Idee der Film 😅✌🏻 Iron Sky is ähnlich durch 🐙
Habe eigentlich keine Lust auf das Weltkriegssetting, aber sieht an sich nicht übel aus und behalte es weiterhin im Blick.
@ZORN
Passt zwar nich zum Artikel, sollte nicht ready or Not jetzt am Wochenende kostenlos spielbar sein? Es steht zwar dabei, man kann es aber nicht installieren, hättest du da eventuell eine Info für mich?