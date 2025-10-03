Projekt Z: Beyond Order: Horror-Shooter im Zweiten Weltkrieg für 2026 angekündigt

Image: Maximum Entertainment

Trailer zu Projekt Z: Beyond Order zeigt intensive Zombie-Action und erscheint im Jahr 2026 auch auf Xbox Series X|S.

Projekt Z: Beyond Order erscheint 2026 für Xbox Series X|S und verspricht ein intensives Horror-Erlebnis in der Welt der Untoten.

Der First-Person-Shooter kombiniert schnelle Action mit umfangreicher Charakterentwicklung und vielseitigen Waffenanpassungen. Das Spiel ist rund um den Zweiten Weltkrieg angesiedelt und bietet sowohl rasante Missionen als auch einen Free-Roam-Modus, in dem ihr die gefährliche Insel erkunden könnt.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen von vier Überlebenden, die jeweils eigene Fähigkeiten und Rollen besitzen. In 4-Spieler-Koop könnt ihr zusammen kämpfen, Ressourcen sammeln, Waffen craften und versuchen, die Horden der Zombies zu überleben. Der Trailer zu Projekt Z: Beyond Order zeigt die packende Atmosphäre, actionreiche Kämpfe und die strategischen Möglichkeiten des Spiels, die Fans von Horror- und Survival-Shootern begeistern werden.

  1. Rotten 72625 XP Tastenakrobat Level 2 | 03.10.2025 - 17:06 Uhr

    Gefällt mir ganz gut, werd ik mir ma merken 😅✌🏻 danke für die Info

  3. Mr Poppell 93420 XP Posting Machine Level 2 | 03.10.2025 - 17:35 Uhr

    Hm, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Thematisch das gleiche wie Zombie Army nur find ich das wesentlich actionreicher. 🤔😅

  5. ShadowTerror90 53250 XP Nachwuchsadmin 6+ | 03.10.2025 - 18:16 Uhr

    Nichts was man nicht irgendwo schon gesehen hat…WW2 und Zombies funktioniert aber eigentlich fast immer.

  6. Katanameister 210440 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.10.2025 - 18:31 Uhr

    Habe eigentlich keine Lust auf das Weltkriegssetting, aber sieht an sich nicht übel aus und behalte es weiterhin im Blick.

  7. OneShotNoKill88 970 XP Neuling | 03.10.2025 - 18:53 Uhr

    @ZORN
    Passt zwar nich zum Artikel, sollte nicht ready or Not jetzt am Wochenende kostenlos spielbar sein? Es steht zwar dabei, man kann es aber nicht installieren, hättest du da eventuell eine Info für mich?

