Protocol: Spiel erscheint Ende April für Xbox One und PS4

Autor:, in / Protocol

Das First-Person-Comedy-Abenteuer voller schwarzem Humor und Aliens namens Protocol wird Ende April auch für Xbox One und PS4 erscheinen.

Samustai und Fair Games Studio kündigen den Konsolen-Release des First-Person-Comedy-Abenteuers voller schwarzem Humor und Aliens an. Protocol wird am 30. April 2021 für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Protocol mit 20 Prozent Rabatt im Xbox Store vorbestellen.

Beschreibung

Protocol ist ein First-Person-Action-Adventure-Spiel voller schwarzem Humor und Aliens. Ihr müsst herausfinden, wie es ist, als Freiwilliger an einem geheimen Regierungsprogramm namens Protocol teilzunehmen. Jeder Fehler oder jede falsche Aktion führt dazu, dass ihr eliminiert werdet! Traut ihr euch zu erfahren, was sich hinter dem Vorhang verbirgt, oder folgt ihr blind den Befehlen?

Die Handlung von Protocol spielt in der nahen Zukunft. Ihr seid ein leichtsinniger Soldat, der sich für die Implementierung des Protocol-Programms anmeldet. Verpackt in einer Landebox und abgesetzt irgendwo am Polarkreis, nicht weit vom Terminus-Forschungskomplex, besteht eure Hauptaufgabe darin, die Befehle einer mysteriösen KI zu befolgen, die euch benutzt, um im Rahmen des Protocol-Programms einen „Erstkontakt“ herzustellen.

Features