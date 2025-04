Prototype 2: Gerüchte um einen neuen Teil mit Alex Mercer

Autor:, in / Prototype 2

Neue Gerüchte sprechen über einen neuen Teil der Prototype-Reihe, in der wieder Alex Mercer die Hauptrolle übernehmen soll.

Eine ganze Reihe von Details zu Call of Duty: Black Ops 7 hat ein angeblicher Teilnehmer einer Studiengruppe in Erfahrung gebracht. Die Details dazu gibt es in dieser Meldung. Doch auch ein neues Prototype soll es geben.

Der Teilnehmer behauptet, er habe „auch gesehen, dass ein weiteres Prototype mit Alex Mercer als Protagonist geplant“ ist.

Angeblich spielt das potenzielle Prototype 3 in New York und wird Gestaltwandlung beinhalten, sodass man als eine andere Person Gebiete infiltrieren kann.

Prototype brachte es bisher auf zwei Teile und gehört via Activision zu Microsoft. Es könnte eines der vielen schlummernden Marken sein, die in Zukunft wiederbelebt wird.