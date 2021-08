Psychonauts 2: Braining Episode 3 zeigt psychische Gadgets

Autor:, in / Psychonauts 2

Psychonauts 2 nimmt euch in einem neuen Video mit in das Labor von Otto Mentallis, der euch zwei neue psychische Gadgets vorstellt.

In dieser dritten Folge von „Basic Braining“, einem Blick hinter die Kulissen von Psychonauts 2, machen die Entwickler mit euch einen Ausflug in das Labor von Otto Mentallis, einem der sagenumwobenen Psychic Six und Quartiermeister der Psychonauts.

Hier lernt ihr zwei seiner neuesten Gadgets kennen: Den Thought Tuner und die Otto-Shot Camera:

Hier gibt es das Psychonauts 2 Basic Braining Episode 3 – Psychic Gadgets Video zu sehen:

Psychonauts 2 erscheint am 25. August 2021 für Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC. Dazu wird das Spiel vom ersten Tag an im Xbox Game Pass-Abonnement enthalten sein.