Psychonauts 2: Collector’s- und Motherlobe-Edition offiziell angekündigt

Im deutschen Amazon-Store ist das Spiel Psychonauts 2: Motherlobe bereits aufgeführt und Microsoft gibt offiziell bekannt, dass es eine physische Version von Psychonauts 2, welches im August 2021 für die Xbox-Konsolen veröffentlicht wurde, geben wird. Der Veröffentlichungstermin ist der 27. September 2022. Trotz des Zusatzes „Motherlobe“ scheint es keine neuen Inhalte zu geben.

In Psychonauts 2 spielt ihr, wie bereits in Teil 1, Raz. Der Protagonist ist dabei weiterhin 10 Jahre alt, 132 cm „groß“ und verfügt über Psi-Kräfte. In stellenweise völlig abgedrehten Gebieten setzt ihr diese Fähigkeiten immer wieder unterschiedlich ein: Die Mischung aus Action-Adventure, Jump ’N’ Run und Rail-Abschnitten erhielt dabei starke Bewertungen von Fachpresse und Spielern. Der Metascore von 87 für die Xbox Series X-Version spricht dabei für sich. Im XboxDynasty Test gab es eine 9.0 Wertung und einen Gold-Award.

Wer nun Lust auf dieses Spiel bekommen hat und im Besitz vom Xbox Game Pass ist, darf sich freuen und direkt via Cloud Gaming loslegen.

Andere warten entweder bis September oder schlagen im Store zu:

Darüber hinaus wurde die Psychonauts 2 Collector’s Edition offiziell angekündigt. Diese findet ihr unter iam8bit.com und kostet 129,99 US-Dollar. Auf der Seite findet ihr auch die neuen Vinyl-Soundtracks, die ebenfalls auf der folgenden Grafik abgebildet sind: