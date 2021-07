Psychonauts 2: Entwickler: Alle Spieler sollen Spaß haben

Double Fine Productions hat viel Arbeit investiert, um Psychonauts 2 für alle Arten von Spielern zugänglich zu machen. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten sollen das Action-Adventure so barrierefrei wie möglich gestalten.

Dieser Grundgedanke wird nun erneut durch einen Tweet des Studios bestätigt. Auf einen Tweet von Xbox der besagt, dass auch Spieler, welche ein Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad zu Ende gebracht hätten, dieses trotzdem durchgespielt hätten antwortete Double Fine, dass dies in Psychonauts 2 auch für Spieler gelte, welche die Unbesiegbarkeit aktiviert hätten.

In weiteren Tweets bestärkte das Studio seinen Standpunkt und gab zu verstehen, dass alle Menschen in der Lage sein sollten, Spiele zu genießen. Alle Altersgruppen, mit allen möglichen Bedürfnissen. Es sei ein fortlaufender und wichtiger Prozess für die Branche und eine Herausforderung, der man sich stellen müssen.

Am Ende des Tages wolle man, dass Spieler Spaß haben, lachen, eine Geschichte erleben, die sie berührt. Unter den Bedingungen, die sie sich wünschen.

"uh, excuse me I beat Sword Guy Serious Time on a no hit hard mode and if didn't do that I don't respect you. and like, can you even comment on things if you're not diamond six rank in shooty mcBlam? I don't think so"

All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It's an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met.

End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want.

— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021