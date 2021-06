Psychonauts 2: Gerücht: Veröffentlichung im August

Psychonauts 2 befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll laut Double Fine Productions noch in diesem Jahr für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PC veröffentlicht werden. Ab dem Release Tag wird das Spiel auch direkt im Xbox Game Pass landen.

Auf Steam ist jetzt ein Platzhalter zum Action-Adventure aufgetaucht, der zuerst den, wie üblich bei offenen Terminen, 31. Dezember angegeben hatte. Kurz danach wurde der 25. August 2021 – ein Mittwoch – in der In-Kürze-Liste aufgeführt.

(Rumor) Psychonauts 2 maybe releasing August 25th 👀🧂

On the Steam's coming soon list Psychonauts 2 was changed yesterday from placeholder date of Dec 31st to now been sandwiched in-between upcoming titles in August. pic.twitter.com/Z46Z4U8wK4

