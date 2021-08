Psychonauts 2: Grafikanalyse und Framerate-Vergleich zwischen Xbox und PlayStation

Zur offiziellen Veröffentlichung von Psychonauts 2 wurde eine Grafikanalyse und ein Framerate-Vergleich veröffentlicht. Das Video zeigt die unterschiedlichen Versionen des Spiels und vergleicht die Xbox-Fassungen mit den PlayStation-Varianten.

Unter anderem geht daraus hervor, dass die Versionen für Xbox Series X/S und Xbox One am besten optimiert sind. So sind zum Beispiel die Ladezeiten für die Xbox Series X/S am kürzesten. Die Framerate geht bei Szenenwechseln auf der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro deutlich in die Knie.

Psychonauts 2 Analyse

Xbox One: 1080p / 30 FPS

Xbox One X: 2160p / 30 FPS

PlayStation 4: 1080p / 30 FPS

PlayStation 4 Pro: 1440p / 30 FPS

Xbox Series X: 2160p / 60 FPS oder 1440p / 120 FPS

Xbox Series S: 1620p / 60 FPS oder 1080p / 120 FPS

PlayStation 5: 1440p / 60 FPS (PS4 Pro AK-Version)

Dazu wurde angemerkt, dass VRR (Variable Refresh Rate) nur auf Xbox Series X/S und PC verfügbar sind, während HDR exklusiv den Xbox Series X/S Nutzern vorbehalten bleibt.

Macht euch in dem folgenden Video am besten selbst ein Bild von Psychonauts 2: