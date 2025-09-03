Psychonauts 2: Miniserie zeigt verlorene Level

In einer neuen Miniserie von Double Fine spielen die Entwickler verlorene Level aus Psychonauts 2.

Double Fine hat eine achtteilige Miniserie zu Psychonauts 2 auf YouTube gestartet. Die Reihe widmet sich gestrichenen, überarbeiteten oder neu gestarteten Level, die so nicht im Spiel gelandet sind.

Lead Designer Seth Marinello, der gleichzeitig Gastgeber ist, spricht mit den Teammitgliedern darüber, während sie die alten Builds spielen.

Die erste Folge „The Quarry“ ist jetzt verfügbar: