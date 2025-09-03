Psychonauts 2: Miniserie zeigt verlorene Level

Double Fine hat eine achtteilige Miniserie zu Psychonauts 2 auf YouTube gestartet. Die Reihe widmet sich gestrichenen, überarbeiteten oder neu gestarteten Level, die so nicht im Spiel gelandet sind.
Lead Designer Seth Marinello, der gleichzeitig Gastgeber ist, spricht mit den Teammitgliedern darüber, während sie die alten Builds spielen.
Die erste Folge „The Quarry“ ist jetzt verfügbar:
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Können sie gerne als dlc bringen. Wirklich ein grandioses Spiel auch wenn es mich immer wieder genervt hat wegen der englischen synchro
Mega cool
mega coole Idee. Ich finde sowas immer sehr interessant. 🙂