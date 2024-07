Psychonauts 2: PsychOdyssey-Dokumentation erhält Blu-ray-Sammlerset

Autor:, in / Psychonauts 2

Double Fine Productions und Limited Run Games haben ein limitiertes Blu-ray-Set für die hochgelobte Dokumentation Double Fine PsychOdyssey veröffentlicht.

Im Jahr 2015 veröffentlichten Double Fine und 2 Player Productions Double Fine Adventure, einen aufschlussreichen Einblick in die Entstehung von Broken Age.

Mit der Erfolgsserie im Rücken kehrte 2 Player zurück, um die sechsjährige Entwicklung von Psychonauts 2 zu dokumentieren.

Mit 5.000 Stunden an Einblicken hinter die Kulissen setzt PsychOdyssey neue Maßstäbe für die Transparenz in der Spieleindustrie und deckt die Herausforderungen der Entwicklung, der Veröffentlichung, des Projekt- und Personalmanagements, der Firmenübernahme und der Auswirkungen der Pandemie auf die Entwickler in Echtzeit ab.

Diese Sammlung enthält alle 33 Episoden, die die Probleme und Triumphe des Teams verfolgen, sowie zwei Bonus-Discs mit einer Sammlung von erweiterten Interviews, Updates für Unterstützer, gelöschten Szenen, Werbevideos und nie zuvor gesehenen Inhalten.

Exklusiv zu dieser Veröffentlichung gibt es ein 80-seitiges Booklet, das die Geschichte von PsychOdyssey aus der Perspektive von 2 Player Productions nachzeichnet. Fans von Double Fine werden dieses Deluxe-Sammlerset lieben!