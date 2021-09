Psychonauts 2: Taucht ins musikalische Hirn eines Eurovisions-Veteranen

Wie wir bereits berichtet haben, ist Psychonauts 2 im Xbox Game Pass spielbar. Um den Release zu feiern hat sich Microsoft etwas Besonderes ausgedacht. So hat man den isländischen Musiker Daði Freyr engagiert, um ein paar von dem Spiel inspirierte Songs zu performen. Der mehrmalige Eurovision Song Contest Teilnehmer ist dabei in vielen durchgedrehten Szenen zu sehen, die seine Lieder auf schräge Art und Weise untermalen. Taucht wie in Psychonauts 2 in seinen Kopf ein und macht euch hier ein Bild davon: