Psychonauts 2: The Motherlobe Edition kann jetzt vorbestellt werden

iam8bit, Skybound Games, Xbox Game Studios und Entwickler Double Fine Productions enthüllen heute die physische Version und Collector’s Edition des gefeierten, psychedelischen Plattformers Psychonauts 2. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition erscheint am 27. September 2022 für Xbox Series, Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von 69,99 € im Handel.

iam8bit, Skybound Games, Xbox Game Studios und Entwickler Double Fine Productions enthüllen heute die physische Version und Collector’s Edition des gefeierten, psychedelischen Plattformers Psychonauts 2. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition erscheint am 27. September 2022 für Xbox Series, Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von 69,99 € im Handel.

Eine iam8bit exklusive Collector’s Edition erscheint später im Jahr für 129,99 $ zeitgleich mit der Essentials Edition Vinyl für 40 $. Vorbestellungen für Psychonauts 2: The Motherlobe Edition sind ab sofort über den Handel (Amazon) möglich. Die Collector’s Edition ist exklusiv über iam8bit.com erhältlich.

„Ich freue mich sehr über diesen Release, denn Welcome to My Mind geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit das Spiel letztes Jahr erschienen ist“, so Tim Schafer, Gründer von Double Fine Productions. „Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dieses Songs (zusammen mit den bisher unveröffentlichten Bildern und dem Rest des Soundtracks) ihn auch aus meinem Kopf befreit, damit ich an andere Dinge denken kann.“

Die physische Psychonauts 2-Edition für Xbox Serie X/Xbox One und PlayStation 4 ist ein fantasievolles Sammlerstück und Geschenk. Die physischen Editionen kommen in einer Hülle mit 3D-Bild, mit Wendecover und enthalten sechs doppelseitige Kunstkarten, die Artworks aus dem Spiel sowie zuvor unveröffentlichte Conceptart zeigen. Außerdem sind sechs hochwertige, gestanzte Aufkleber sowie ein Download-Code, der Zugang zu unveröffentlichtem Material hinter den Kulissen gewährt, enthalten.

Die iam8bit exklusive Psychonauts 2 Collector’s Edition macht sich die Kraft des Psychedelischen zunutze. Die Collector’s Edition erinnert an den bunten, psychedelischen Stil von Psychonauts 2 – vom Buch über die Geschichte und Kunst von Psychonauts bis hin zum Design der Box.

Die vollständige Liste der Gegenstände der Collector’s Edition umfasst:

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition mit Wendecover, Kunstkarten, einer Hülle mit 3D-Bild und gestanzte Aufkleber

Premium Collector’s Edition Box

Physische Version des originalen Psychonauts, abwärtskompatibel auf Xbox One

Digitaler Download Code für alle drei Ausgaben des Psychonauts 2 Original Soundtracks

Fünf Pins mit „Feast of the Senses”-Motiven

18×24” Schwarzlichtposter mit Protagonist Raz

„How are you feeling?” Archetype Raz Poster von Double Fine Senior Animator, Chris Lam

Stickerheft

Zusätzlich zu den physischen Editionen können Musikliebhaber und Spieler gleichermaßen die Psychonauts 2 Essential Edition (2xLP) und das Complete Edition Box Set (6xLP) vorbestellen! Diese psychedelischen Platten enthalten Musik aus dem Spiel von Peter McConnell und Albumcover von Arno Kiss.

Die Collector’s Edition wird in einer hochwertigen Aufbewahrungsbox mit einer hypnotischen Außenhülle geliefert und enthält alle drei Soundtracks sowie den Track „Cosmic I“ mit Jack Black. Zu guter Letzt können Fans ihre Psychonauts 2-Traumsammlung mit einem über 250-seitigen Kunstbuch vervollständigen, das ab sofort für 50$ auf iam8bit.com vorbestellt werden kann.

Psychonauts 2 gilt als der fantasievollste Plattformer, den man für Geld kaufen kann und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen als Spiel des Jahres geehrt, darunter „Xbox Game of the Year“ bei den Golden Joystick Awards ’21, sowie in mehreren Kategorien bei den The Game Awards, DICE und BAFTA Game Awards nominiert. Die Fortsetzung hat die zerebralen Elemente des ersten Spiels modernisiert, sodass die Fans für noch mehr Content zurückkommen.

Psychonauts 2 lässt seine bizarre Landschaft durch die Augen eines 10-jährigen Träumers mit übersinnlichen Fähigkeiten erleben, sodass Spieler düstere, Panik auslösende Gefahren mit der einfühlsamen Naivität eines Kindes nachempfinden können. Obwohl die Fans selbst über 15 Jahre auf die Fortsetzung von Psychonauts warten mussten, sind für unseren aufstrebenden Psychonauten Raz nur ein paar Tage vergangen. Statt ein vollwertiger Psychonaut zu werden, bekommt Raz von Hollis Forsythe, dem zweiten Leiter der Psychonauten, den Zusatz „Praktikant“ auf die Brust geklebt. Damit beginnt ein neues Abenteuer mit verrückten Charakteren, mentalen Welten, die es zu erforschen gilt und unheimlichen Ereignissen hinter den Kulissen.

Ein brandneuer Trailer, der die physischen und Collector’s Editionen von Psychonauts 2 für die Xbox Series X/Xbox One und PlayStation 4 vorstellt, steht hier zur Verfügung: