Psychonauts 2: Was bisher geschah im Video zusammengefasst

Bevor Psychonauts 2 am 25. August 2021 für Xbox veröffentlicht wird, hat Josh von Suggestive Gaming einen Blick zurück auf das Original-Psychonauts von vor 15 Jahren, sowie die VR-Fortsetzung Rhombus of Ruin geworfen.

Wie er an die Entstehung eines seiner „Was ihr wissen müsst“-Videos herangeht, erklärt Josh damit, dass es immer auf ein Spiel ankommt, wie es aufgebaut ist. Im Recherche-Modus, wie er es nennt, können dann auch Comics oder Romane hinzugezogen werden.

„Zuerst spiele ich jedes relevante Spiel der Serie, über die ich berichte, durch und nehme dabei das gesamte Material auf; manchmal ist das einfacher als manchmal, je nach Verfügbarkeit der Titel. Nachdem ich alle Aufnahmen gemacht habe, gehe ich in den Recherchemodus und fange an, ergänzendes Material (z. B. Romane, Comics, Filme usw.) zu suchen und Notizen dazu zu machen. Mit all meinen Notizen schaue ich mir das Material an und schreibe mein Skript, um die Spiele zusammenzufassen, während ich alle Lücken mit dem Zusatzmaterial fülle. Dann muss ich nur noch mein Skript aufnehmen und das Ganze zu dem endgültigen Video zusammenschneiden, das jeder auf YouTube sieht.“

Bei der Entstehung des Videos zu Psychonauts hat es ihm das Level „Die Milchmannverschwörung“ besonders angetan, während er sich auf eine Fortführung von Dr. Loboto im kommenden Teil freuen würde.

„Die einfache Antwort ist der Level „Die Milchmannverschwörung“. Es gibt einen klaren Grund, warum dieser Teil des Spiels von der Spielergemeinschaft so geliebt wird. Das Leveldesign, die schrulligen Nicht-Spieler-Charaktere und der witzige Text sorgen für einen der denkwürdigsten Momente, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Abgesehen davon habe ich es geliebt, tief in den Hintergrund des Whispering Rock Psychic Summer Camps einzutauchen und mehr über seine Geschichte im Universum zu erfahren.“

„Seltsamerweise freue ich mich am meisten auf Dr. Loboto. Seine Geschichte im Rhombus des Verderbens zu erfahren, macht ihn fast sympathisch. Da wir höchstwahrscheinlich noch nicht das Ende von ihm gesehen haben, bin ich sehr daran interessiert, wie er in die Geschichte des neuen Spiels passt und was wirklich hinter seinen Handlungen im Rhombus der Ruine steckt.“

Auf die Frage, wie es war, Psychonauts noch einmal durchzuspielen, bzw. zum ersten Mal Rhombus of Ruin, hatte Josh eine erstaunliche Antwort:

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit dem ersten Psychonauts aus der Videothek nach Hause kam. Ich war sofort in die Welt und die Charaktere verliebt, konnte es aber leider nicht zu Ende spielen, bevor meine Leihgabe fällig war. Es ist wirklich eine Schande, dass es so lange gedauert hat, bis ich es wieder gespielt habe, denn ich hatte einen Riesenspaß und es ist einfach das Spiel, das mir am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich ein Spiel für die Serie durchgespielt habe. Als Liebhaber von allem, was mit VR zu tun hat, war Psychonauts in the Rhombus of Ruin eine supercoole Erfahrung. Ich habe es geliebt, alle Charaktere aus der Nähe und dreidimensional in ihrer ganzen High-Polygon-Herrlichkeit zu sehen, und wie ich bereits erwähnt habe, finde ich es toll, was es der Geschichte hinzugefügt hat.“

Chapter

0:00 – Einleitung

0:20 – Psychonauts: Raz kommt im Camp an

4:00 – Psychonauts: Sasha’s Fortgeschrittenen-Training

7:04 – Psychonauts: Millas tragische Vergangenheit

9:59 – Psychonauts: Lungfishopolis

12:15 – Psychonauts: Das Irrenhaus

18:17 – Psychonauts: Der Fleischzirkus

22:13 – Rhombus der Ruine: Truman lokalisieren

23:38 – Rhombus des Verderbens: Raz erwacht im Rhombus

25:49 – Rhombus des Verderbens: Mastermind aufgedeckt

28:29 – Schlusswort

Psychonauts: Die bisherige Geschichte



Psychonauts 2 wird am 25. August 2021 veröffentlicht und vom ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein.