Psychonauts: Trailer zelebriert Veröffentlichung im Xbox Game Pass

Fünf neue Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar. Das Adventure Psychonauts zählt ebenfalls dazu und wurde für seine Veröffentlichung im Xbox Game Pass extra mit einem Trailer bedacht.

Der Trailer dürfte bei einigen Spieler nostalgische Momente auslösen und bereitet gleichzeitig auch auf die Veröffentlichung von Psychonauts 2 später in diesem Jahr vor.

„Ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlicht, hat Psychonauts dank seiner Mischung aus komödiantischem Storytelling und originellem Level-Design seit fast zwei Jahrzehnten Fans aller Altersgruppen begeistert. Während Raz seine übersinnlichen Fähigkeiten ausbaut, muss er in die Köpfe der Menschen um ihn herum eintauchen und Levels erkunden, die auf ihren Persönlichkeiten und Neurosen basieren. Der Verstand eines fröhlichen Psychonaut-Agenten ist eine ständige Tanzparty mit Geheimnissen, die in den unbeleuchteten Ecken lauern; der Verstand eines Verschwörungstheoretikers ist voller verschlungener Straßen und Pfade, die sich in jede erdenkliche Richtung schlängeln. Kombiniert mit scharfem Witz und einer Besetzung von denkwürdigen Charakteren ist jeder Schritt vorwärts in Psychonauts ein Schritt in die unbekannte und wunderbare Welt unserer Gedanken.“