Psyvariar 3: Kult-Shooter erscheint am 21. Mai für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC

Psyvariar 3 bringt die klassische Shoot’em-Up-Serie im Mai auf moderne Plattformen zurück.

Mit Psyvariar 3 kehrt die klassische Shoot’em-Up-Reihe am 21. Mai auf moderne Plattformen zurück.

Der neue Teil erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und setzt die traditionsreiche Serie nach über 20 Jahren fort.

Entwickelt von Banana Bytes und Red Art Studios, baut Psyvariar 3 auf dem bekannten „Buzz“-Gameplay der Reihe auf und erweitert dieses um neue Charaktere, überarbeitete Steuerung sowie mehrere Spielmodi. Insgesamt stehen sieben spielbare Piloten zur Verfügung, darunter auch ein Gastauftritt von Cotton aus der gleichnamigen Serie.

Technisch bietet die Nintendo Switch 2 Edition zusätzliche Grafikoptionen mit Performance- und Quality-Modus, inklusive 120 FPS in niedrigeren Auflösungen sowie 4K-Unterstützung im TV-Modus.

Zusätzlich erscheinen in Europa physische Standard- und Deluxe-Editionen für PlayStation 5, darunter eine limitierte Version mit 500 Exemplaren, exklusiv über den offiziellen Store.

PC-Spieler können den Titel bereits auf Steam zur Wunschliste hinzufügen, während Review-Versionen unter Embargo bis zum 20. Mai stehen.