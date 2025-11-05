Psyvariar 3: Shmup-Klassiker für das Jahr 2026 angekündigt

Psyvariar 3 stellt Anfang nächsten Jahres die Fähigkeiten von Shmup-Fans auf Konsolen und PCs auf die Probe.

Red Art Games freut sich bekannt zu geben, dass Psyvariar 3 Anfang 2026 für Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (über Steam) erscheinen wird!

Psyvariar 3 wurde von Banana Bytes, den Machern des von Kritikern gefeierten Sophstar, und Red Art Studios entwickelt und ist die neueste Ausgabe der legendären Shoot’em-Up-Reihe von SUCCESS, die 2025 ihr 25-jähriges Jubiläum feiert.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird Psyvariar 3 in Europa auch in mehreren physischen Editionen für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PS5 erhältlich sein. Alle Details zum Inhalt der physischen Editionen sowie Informationen zur Vorbestellung werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben. PC-Spieler können Psyvariar 3 jetzt auf Steam auf ihre Wunschliste setzen!

Erste Eindrücke gibt es in der Psyvariar 3 Screenshot-Galerie.