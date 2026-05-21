Psyvariar 3: Shoot’em Up für Xbox, PlayStation, Switch und PC erschienen

Mit Psyvariar 3 kehrt eine klassische Shoot’em-Up-Reihe nach über zwei Jahrzehnten zurück.

Nach über 20 Jahren erscheint mit Psyvariar 3 ein neuer Teil der klassischen Shoot’em-Up-Reihe und setzt die traditionsreiche Serie fort.

Psyvariar 3 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Entwickelt wurde der Titel von Banana Bytes in Zusammenarbeit mit Red Art Studios. Das Spiel feiert gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum der ursprünglichen Reihe und bleibt seinen Arcade-Wurzeln treu.

Im Mittelpunkt steht erneut die bekannte „Buzz“-Mechanik, bei der Spieler durch riskantes Manövrieren nahe an gegnerischen Projektilen zusätzliche Punkte sammeln. Ergänzt wird das Gameplay durch neue Charaktere, überarbeitete Steuerung und mehrere Spielmodi.

Insgesamt stehen sieben spielbare Piloten zur Auswahl, darunter auch ein Gastauftritt der Figur Cotton aus der gleichnamigen Reihe. Jeder Charakter bringt eigene Fähigkeiten und individuelle Punktesysteme mit, was für zusätzliche Abwechslung und Wiederspielwert sorgt.

Neben der digitalen Veröffentlichung sind auch physische Editionen für PlayStation 5 geplant. Während eine Standard-Version im Handel erhältlich sein wird, erscheint eine limitierte Deluxe Edition exklusiv im Store von Red Art Games.

Für Besitzer der Nintendo-Switch-Version gibt es zudem ein kostenloses Upgrade auf die Switch-2-Fassung, inklusive optionaler Performance- und Qualitätsmodi.