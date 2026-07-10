PUBG: Battlegrounds: 120 FPS-Modus und neue Grafikoptionen für Xbox und PlayStation angekündigt

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PUBG – Update 42.2 bringt flüssigere Darstellung, schnellere Ladezeiten und bessere Treffererkennung.

Die Konsolen-Version von PUBG bekommt ein umfangreiches Technik-Upgrade. Mit dem kommenden Update 42.2 führen die Entwickler neue Grafikoptionen ein und ermöglichen erstmals eine Darstellung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die neue Console Experience Roadmap zeigt, dass das Team weiterhin gezielt an der Verbesserung der Konsolen-Version arbeitet. Neben schnelleren Menüs und technischen Anpassungen steht vor allem die Performance im Mittelpunkt.

Spieler können künftig zwischen einem Modus für maximale Bildrate und einer Option mit höherer Auflösung wählen:

Xbox Series S

  • Frame Rate Priority: 1080p bei 120 FPS
  • Resolution Priority: 1440p bei 60 FPS

Xbox Series X

  • Frame Rate Priority: 1440p bei 120 FPS
  • Resolution Priority: 2160p bei 60 FPS

PlayStation 5

  • Frame Rate Priority: 1440p bei 120 FPS
  • Resolution Priority: 1800p bei 60 FPS

PlayStation 5 Pro

  • Frame Rate Priority: 1800p bei 120 FPS
  • Resolution Priority: 2160p bei 60 FPS

Zusätzlich zu den neuen Grafikmodi verbessert das Update weitere Bereiche der Konsolen-Version. Dazu zählen schnellere Ladezeiten außerhalb des Spiels sowie Anpassungen an der Treffererkennung, um Schusswechsel auf Xbox und PlayStation zuverlässiger zu gestalten.

Die Entwickler kündigen außerdem weitere Verbesserungen an, die auf dem Feedback der Community basieren. Dazu gehören langfristige Optimierungen an der Treffererkennung und den Controller-Einstellungen.

Quelle
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7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DBGH miLKa 21745 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.07.2026 - 15:32 Uhr

    Jetzt werden die alten Konsolen weg gelassen udn nun ttrudeln neue Features ein.

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  2. Katanameister 494100 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.07.2026 - 15:54 Uhr

    Das ist sicher gut für die Spieler, wenn ein flüssigeres Erlebnis gewährleistet wird.

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  3. XBoXXeR89 79950 XP Tastenakrobat Level 4 | 10.07.2026 - 16:25 Uhr

    Die sollen mal lieber an der Grafik arbeiten! 60 FPS spielen sich ganz gut, aber das Game verursacht Augenkrebs!
    Bin immer wieder unterwältigt wie schlecht die Details, dass Wasser oder die Weitsicht sind. Nach all den Jahren würde ich ein Grafikupdate bevorzugen.

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    • zuom2005 11890 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.07.2026 - 17:21 Uhr
      Antwort auf Cicci

      lol…vor allem shooter. die spielt man auf der playstation nur wenn man krämpfe im daumen feiert.

      0
  6. Ralle89 192115 XP Grub Killer Man | 10.07.2026 - 20:03 Uhr

    Bin da trotzdem raus hatte mein Spaß eine weile das war’s aber für mich

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