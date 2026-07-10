PUBG: Battlegrounds: 120 FPS-Modus und neue Grafikoptionen für Xbox und PlayStation angekündigt

Die Konsolen-Version von PUBG bekommt ein umfangreiches Technik-Upgrade. Mit dem kommenden Update 42.2 führen die Entwickler neue Grafikoptionen ein und ermöglichen erstmals eine Darstellung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die neue Console Experience Roadmap zeigt, dass das Team weiterhin gezielt an der Verbesserung der Konsolen-Version arbeitet. Neben schnelleren Menüs und technischen Anpassungen steht vor allem die Performance im Mittelpunkt.

Spieler können künftig zwischen einem Modus für maximale Bildrate und einer Option mit höherer Auflösung wählen:

Xbox Series S

Frame Rate Priority: 1080p bei 120 FPS

Resolution Priority: 1440p bei 60 FPS

Xbox Series X

Frame Rate Priority: 1440p bei 120 FPS

Resolution Priority: 2160p bei 60 FPS

PlayStation 5

Frame Rate Priority: 1440p bei 120 FPS

Resolution Priority: 1800p bei 60 FPS

PlayStation 5 Pro

Frame Rate Priority: 1800p bei 120 FPS

Resolution Priority: 2160p bei 60 FPS

Zusätzlich zu den neuen Grafikmodi verbessert das Update weitere Bereiche der Konsolen-Version. Dazu zählen schnellere Ladezeiten außerhalb des Spiels sowie Anpassungen an der Treffererkennung, um Schusswechsel auf Xbox und PlayStation zuverlässiger zu gestalten.

Die Entwickler kündigen außerdem weitere Verbesserungen an, die auf dem Feedback der Community basieren. Dazu gehören langfristige Optimierungen an der Treffererkennung und den Controller-Einstellungen.