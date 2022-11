PUBG: Battlegrounds: Alle Details zum Vikendi Reborn Update

KRAFTON, Inc. hat Vikendi Reborn angekündigt, die groß angelegte Überarbeitung der beliebten Karte Vikendi aus PUBG: Battlegrounds. Sie wurde im Rahmen eines Dev Talks, der am 26. November weltweit live gestreamt wurde, offiziell enthüllt.

Ursprünglich bereits im PUBG: Battlegrounds-Entwicklungsplan 2022 angekündigt, kehrt Vikendi zum Start von Update 21.1 am 6. Dezember für PC und am 15. Dezember für Konsolenspieler offiziell als Vikendi Reborn zurück.

Spieler, die die überarbeitete Karte erleben möchten, können dies bereits ab heute auf dem PC-Testserver tun. Im Folgenden gibt es eine umfassende Übersicht der Details, die während des Livestreams von Vikendi Reborn vorgestellt wurden.

Vikendi Reborn

Die Spieler treffen auf Vikendi Reborn auf neue, raue Bedingungen. Die schneebedeckte 6x6km-Karte wurde auf die Größe 8x8km erweitert und bringt eine Reihe von neuen Features mit sich – darunter auch die neue Schneesturm-Zone. Diese Zone schränkt die Sicht der Spieler durch Schneestürme ein, die überall auf der Karte auftreten. Unten finden sich weitere zahlreiche Features und Gebiete, die für Vikendi Reborn eingeführt werden.

Neues Feature: Seilbahn – Die Seilbahn ist ein neues Fortbewegungsmittel, mit dem sich die Spieler auf der Karte bewegen können. Es gibt zwei Routen für jede Station, wobei nur ein Seilbahnwagen pro Route fährt. Die Seilbahn fährt völlig autonom und kann nur nach Ankunft an ihrer Station bestiegen werden. Dieses neue Transportmittel wird nur in Vikendi verfügbar sein.

– Die Seilbahn ist ein neues Fortbewegungsmittel, mit dem sich die Spieler auf der Karte bewegen können. Es gibt zwei Routen für jede Station, wobei nur ein Seilbahnwagen pro Route fährt. Die Seilbahn fährt völlig autonom und kann nur nach Ankunft an ihrer Station bestiegen werden. Dieses neue Transportmittel wird nur in Vikendi verfügbar sein. Neue Region: Labor-Camp – Mit der Rückkehr von Vikendi wurden rund um den zugefrorenen See im Nordwesten Labor-Camps eingerichtet, die sich in Größe und Struktur unterscheiden. In manchen Camps wurden außerdem Alarme installiert, die sofort aktiviert werden, sobald Gegenstände aus Versorgungspaketen entnommen werden. Apropos Versorgungspakete: Es gibt neue Varianten, die in den Labor-Camps spawnen und verschiedene Arten von Gegenständen enthalten können. Gelbe Versorgungspakete: Boost-Gegenstände, Wurfgegenstände, M79 oder Level-3-Ausrüstung Rote Versorgungspakete: In Vikendi verfügbare Waffen (einschließlich Munition) und potenzielle Versorgungspaket-Waffen Blaue Versorgungspakete: In Vikendi erhältliche Waffenaufsätze

Vikendi wurde unter Berücksichtigung des Feedbacks der Spieler überarbeitet und erscheint in PUBG: Battlegrounds am 6. Dezember für PC und am 15. Dezember für Konsolen. In der Zwischenzeit können Spieler das Dev Talk-Event auf den globalen YouTube– und Twitch-Kanälen von PUBG: Battlegrounds nachverfolgen.