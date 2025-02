PUBG: Battlegrounds: Anpassungen für Waffen und Fahrzeuge vorgestellt

Die Highlights des nächsten Patches für PUBG: Battlegrounds hat Krafton in einem neuen Video verpackt.

Im Battle Royale-Shooter werden Anpassungen an Fahrzeugen vorgenommen, bei den Waffen Mk12 und einer Reihe von Schrotflinten wurde an der Balance geschraubt.

Auf den Karten Sanhok, Erangel und Taego gibt es Gebietsanpassungen, die allerdings nicht für Team-Deathmatch und Intense-Battle-Royale gelten.

Weiterhin wurde Arcade um eine 1v1-Arena erweitert. Sie war zuvor nur im Trainingsmodus verfügbar.

Was sonst noch alles in Patch 34.1 steckt, der am 12. Februar für PC und am 20. Februar auf Konsolen eintrifft, erfahrt ihr im Video oder auf pubg.com.