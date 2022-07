PUBG: Battlegrounds: Assassin’s Creed Kooperation ab Sommer

Kooperation mit Ubisoft: KRAFTON, INC. bringt Assassin’s Creed in diesem Sommer zu PUBG: Battlegrounds und New State Mobile.

KRAFTON, Inc. kündigt eine Partnerschaft mit Ubisoft an, die diesen August die Welt von Assassin’s Creed in PUBG: Battlegrounds und New State Mobile bringt. Wenn die Geschichten des Animus zur Realität auf den Battlegrounds werden, haben die Spieler nicht nur die Möglichkeit, Assassin’s Creed-Gegenstände im Spiel zu erlangen, sondern sie erleben auch hautnah Abstergo Industries in der Welt von PUBG: Battlegrounds. Zudem können sie zusätzlich an einer Reihe exklusiver Events teilzunehmen, um Assassin’s Creed-Kisten-Tickets zu verdienen.

Die Highlights der Partnerschaft zwischen KRAFTON, Ubisoft und Assassin’s Creed sind im Folgenden aufgeführt:

PUBG: Battlegrounds x Assassin’s Creed (17. Aug. – 22. Sept.)

Die passende Kleidung für den Job: Während der Assassin’s Creed-Kooperation haben PUBG: Battlegrounds-Spieler die Möglichkeit, themenbezogene kosmetische Belohnungen zu verdienen, darunter: Kostüme (x2 Sets) Taschen-Skins (x2 Sets) Fallschirm-Skin Emote Pistolen-Charme Sprühgegenstand (x2 Sets)



Abstergo Industries infiltriert Haven: Während der Assassin’s Creed-Kooperation können die Spieler für eine begrenzte Zeit eine Vielzahl von themenbezogenen Hilfsmitteln und Objekten auf der Karte Haven entdecken. Abstergo Industries hat eines der Hauptgebäude der Karte übernommen. Im Gebäude befinden sich neben einer versteckten Animus-Maschine auch strategisch platzierte „Leap of Faith“-Vorsprünge auf dem Dach.

News State Mobile x Assassin’s Creed (18. Aug. – 21. Sept.)

Wenn es wie ein Assassine oder Templer aussieht…: Während der Zusammenarbeit können die Spieler über 30 einzigartige Assassin’s Creed-Kostüme, Waffen-Skins und Gegenstände durch zeitlich begrenzte Events und Kollaborationskisten erhalten, darunter: Ezio’s Outfit aus Assassin’s Creed Brotherhood Shay’s Outfit aus Assassin’s Creed Rogue Aufrüstbarer SIG-MCX-Skin Fahrzeug-Skins (x2) Fallschirm-Skin



Belohnungen der Bruderschaft: Spieler, die sich während des Kooperations-Events in NEW STATE MOBILE einloggen, erhalten tägliche Log-in-Belohnungen. Die Spieler können weitere Belohnungen erhalten, wenn sie Story-Missionen abschließen, um die Wahrheit hinter den Gerüchten über die Anwesenheit von Templern und Assassinen in Erangel und Troi herauszufinden. Mehr Informationen werden schon bald folgen.