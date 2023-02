PUBG: Battlegrounds: Auf Vikendi ist bald der Bär los

Im Februar wird PUBG: Battlegrounds ein weiteres Update erhalten und frischen Wind auf das Battle-Royale-Schlachtfeld bringen.

Update 22.1 bringt ein neues Element nach Vikendi. Die Schneekarte wird bald von Bären bewohnt. Die Tiere kommen ausschließlich dort vor, können getötet werden und greifen an, sobald man ihnen zu nahe auf die Pelle rückt.

Auf Vikendi kehrt außerdem die Nacht zurück, sodass die Gefechte auch im Mondlicht stattfinden werden. Passend dazu fügen die Entwickler auf der Karte ein 4x Thermalvisier ein. Das Wärmebildzielfernrohr droppt überall in der Welt und offenbart Feinde selbst in Rauch/Nebel, Dunkelheit oder Sträuchern.

Eine vollständige Liste aller Änderungen und Anpassungen samt Patch Notes findet ihr auf pubg.com.

Schaut euch dazu auch das Video des Patch Reports für Update 22.1 an, das auf dem PC am 15. Februar und am 23. Februar auf Konsolen ausgerollt wird.