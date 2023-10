PUBG: Battlegrounds: Chicken Dinner mit KFC

In der Welt der Battle Royale-Spiele treten immer wieder neue Ereignisse auf, die Spieler und Gaming-Enthusiasten gleichermaßen in ihren Bann ziehen, so bald auch in PUBG: Battlegrounds.

Eine solche Veranstaltung hat kürzlich stattgefunden, als PUBG Corporation und KFC eine einzigartige Partnerschaft für PUBG: Battlegrounds eingegangen sind, um den Spielern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist PUBG | KFC Erangel, eine aufregende Variante der beliebten Erangel-Karte des Spiels.

Seit seinem Start im Jahr 2017 hat sich PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Millionen von Spielern stürzen sich täglich in spannende Schlachten auf der Erangel-Karte. Das kultige KFC-Logo und seine krossen Hähnchenteile sind ebenfalls weltweit bekannt. Als die Gelegenheit entstand, diese beiden Marken zu vereinen, wussten die Fans beider Seiten, dass etwas Großartiges bevorstand.

PUBG | KFC Erangel wurde im Rahmen eines Monate dauernden Entwicklungsprozesses auf die Beine gestellt.

Das Ziel war es, den Spielern ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis zu bieten, das ihnen das Gefühl gibt, Teil der KFC-Welt zu sein. Das Team von PUBG Corporation hat intensiv daran gearbeitet, die Erangel-Karte in ein KFC-Paradies zu verwandeln. Überall auf der Insel können die Spieler ikonische KFC-Elemente entdecken, von Restaurantgebäuden und Hühnerskulpturen bis hin zu speziellen krossen Hähnchen-Power-ups.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass PUBG | KFC Erangel nicht nur eine Marketingkampagne ist. Die Entwickler haben hart daran gearbeitet, das Spielerlebnis in diesem speziellen Modus auszugleichen, damit es fair und unterhaltsam bleibt. Es gibt keine inhärenten Vorteile für KFC-bezogene Elemente im Spiel. Die Spieler können weiterhin ihre gewohnten Strategien nutzen, um den Sieg zu erringen.

Die Partnerschaft zwischen PUBG Corporation und KFC bringt jedoch nicht nur digitale Inhalte in das Spiel. Beide Unternehmen haben auch physische Produkte auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel limitierte Editionen von Hähnchen-Helmen und In-Game-KFC-Gutscheine.

Es bleibt abzuwarten, wie lange diese Partnerschaft zwischen PUBG und KFC andauern wird und ob ähnliche Kooperationen in der Videospielindustrie folgen werden. Die Verbindung von Gaming und Fast-Food kann eine gewinnbringende Kombination sein, sowohl für die beteiligten Unternehmen als auch für die Spieler.

Am 11. Oktober 2023 startet PUBG | KFC Erangel. Hier gibt es einen ersten Trailer zu sehen: