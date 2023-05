Mit dem neuesten Update führt KRAFTON, Inc. ein einzigartiges Feature in PUBG: Battlegrounds ein. Dieses bringt nicht nur zusätzlichen Spaß in den Standard-Battle-Royale-Modus, sondern fördert auch eine Vielzahl von neuartigen strategischen Spielweisen auf den Battlegrounds.

Das neue Rückrufsystem unterscheidet sich in mehreren Punkten von der bestehenden Comeback-BR-Mechanik: Es erfordert die Kooperation und den Einsatz der überlebenden Teammitglieder und nicht nur des gefallenen Spielers.

Die Mechanik ist bis zur mittleren und späten Spielphase verfügbar und erlaubt es, gegnerische Spieler zu stören, die versuchen, das Rückrufsystem zu nutzen.

Das neue System ist besonders hilfreich für Neulinge, die mit den Kämpfen in Comeback BR Schwierigkeiten haben, da es die Bedeutung der Rolle der überlebenden Teammitglieder bei der Ermöglichung erfolgreicher Rückrufe hervorhebt. Das Rückrufsystem ist auf Erangel, Miramar und Deston verfügbar.

Außerdem wurde das Clan-System zu PUBG: Battlegrounds hinzugefügt. Diese neue Funktion macht es Spielern möglich, Clans zu gründen und mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um eine Reihe von Vorteilen und Belohnungen zu erhalten.

Überdies wurde die Website Clan Emblem Workshop eingerichtet, auf der die Spieler mithilfe der bereitgestellten Tools ein einzigartiges Clan-Emblem erstellen können.

Dort können sie ihren Clan-Tag eingeben und ihr Clan-Emblem verzieren. Das neu erstellte Emblem kann als Bild gespeichert und in den sozialen Medien geteilt werden. Die Clan-Namen, Tags, Embleme und andere Inhalte, die über die Website erstellt werden, werden im Spiel nicht auf dem Konto des Spielers angezeigt.

KRAFTON, INC. feiert zudem einen langjährigen PUBG-Partner WackyJacky101, mit einem gemeinsamen Skin-Bundle. Das Mega-Bundle von WackyJacky101 (3.700 G-COIN) enthält:

WackyJacky101’s Wolf Set (1,590 G-COIN)

WackyJacky101’s Set (1,040 G-COIN)

WackyJacky101’s Weapon Set (1,980 G-COIN)

WackyJacky101’s Gear Set (1,000 G-COIN)

Bonus Items: WackyJacky101’s Wolf Mask, WackyJacky101’s Wiggle Boy (Emote), WackyJacky101 (Spray)

Die einzelnen Sets können auch separat erworben werden und sind vom 31. Mai bis zum 23. August für PC und Konsole erhältlich.