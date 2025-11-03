PUBG: Battlegrounds: Details zum Xbox Series X-Upgrade

Mit Update 38.2 wird PUBG: Battlegrounds ab dem 13. November nur noch auf den aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 unterstützt. Die Versionen auf Xbox One und PlayStation 4 sind dann nicht mehr spielbar und können auch nicht mehr heruntergeladen werden.
Doch keine Sorge: Eure Accountdaten und gekauften Artikel bleiben sicher gespeichert, wie Krafton mitteilt. Ihr könnt jederzeit auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 weiterspielen und müsst auch keinen separaten Übertragungsprozess durchlaufen.
Wenn Update 38.2 zum genannten Zeitpunkt erscheint, wird der Battle-Royale-Shooter folgenden Auflösungen und FPS unterstützen:
Xbox Series S
- 1080p bei 60fps oder 1440p bei 30fps
Xbox Series X
- Dynamische 2160p bei 60fps
PlayStation 5
- 1440p bei 60fps
PlayStation 5 Pro
- Dynamische 2160p bei 60fps
Der Pre-Load für die neue Current-Gen-Version von PUBG: Battlegrounds kann am 12. November, 03:00 Uhr vorgenommen werden. Die Wartungsarbeiten am 13. November finden zwischen 02:00 und 13:00 Uhr statt.
Als Dankeschön für die Treue und den möglichen Unannehmlichkeiten erhalten Spieler direkt in ihr Inventar ein Paket mit:
- PUBG-Symbole Fallschirm
- Verlassene Militärbasis (Namensschild)
- PUBG-Graffiti (Emblem)
Auch einen Rabatt auf Battlegrounds Plus wird es zeitnah geben.
Mitglieder von Xbox Game Pass erhalten zudem das vierte Survivor-Paket mit Hunter Truhen, Schlüssel und Schmuggelware-Gutscheine
Wenn das Update live ist, wird es für neue oder zurückkehrende Spieler Events geben, i denen es verschiedene Belohnungen gibt, darunter 500 G-Coins. Details dazu wird es später vom Entwickler geben.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird sicher noch etwas die Konsolenverkäufe pushen 🥴.
Auf jeden Fall, Systemseller! 🙃
Na dann: „Bauch. Beine. Po. Push, push push!“ 😋
Spiele ich nicht mehr
Zu release haben wir PUBG bis zum abwinken gespielt. Trotz alles technischer Macken. Die Zeit ist jedoch schon lang vorbei.
Oh, ich muss stark bleiben. Sonst verprasse ich da wieder 3 stellig Stunden. 🙈