PUBG: Battlegrounds: Details zum Xbox Series X-Upgrade

Das Current-Gen-Upgrade für PUBG: Battlegrounds ist bald da, Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 steigen bald nicht mehr ins Flugzeug.

Mit Update 38.2 wird PUBG: Battlegrounds ab dem 13. November nur noch auf den aktuellen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 unterstützt. Die Versionen auf Xbox One und PlayStation 4 sind dann nicht mehr spielbar und können auch nicht mehr heruntergeladen werden.

Doch keine Sorge: Eure Accountdaten und gekauften Artikel bleiben sicher gespeichert, wie Krafton mitteilt. Ihr könnt jederzeit auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 weiterspielen und müsst auch keinen separaten Übertragungsprozess durchlaufen.

Wenn Update 38.2 zum genannten Zeitpunkt erscheint, wird der Battle-Royale-Shooter folgenden Auflösungen und FPS unterstützen:

Xbox Series S

1080p bei 60fps oder 1440p bei 30fps

Xbox Series X

Dynamische 2160p bei 60fps

PlayStation 5

1440p bei 60fps

PlayStation 5 Pro

Dynamische 2160p bei 60fps

Der Pre-Load für die neue Current-Gen-Version von PUBG: Battlegrounds kann am 12. November, 03:00 Uhr vorgenommen werden. Die Wartungsarbeiten am 13. November finden zwischen 02:00 und 13:00 Uhr statt.

Als Dankeschön für die Treue und den möglichen Unannehmlichkeiten erhalten Spieler direkt in ihr Inventar ein Paket mit:

PUBG-Symbole Fallschirm

Verlassene Militärbasis (Namensschild)

PUBG-Graffiti (Emblem)

Auch einen Rabatt auf Battlegrounds Plus wird es zeitnah geben.

Mitglieder von Xbox Game Pass erhalten zudem das vierte Survivor-Paket mit Hunter Truhen, Schlüssel und Schmuggelware-Gutscheine

Wenn das Update live ist, wird es für neue oder zurückkehrende Spieler Events geben, i denen es verschiedene Belohnungen gibt, darunter 500 G-Coins. Details dazu wird es später vom Entwickler geben.