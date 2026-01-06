PUBG: Battlegrounds: Erangels Eissturm eskaliert und entfesselt eisiges Subzero‑Finale

Satelliten‑Crash, Whiteout‑Chaos und neue Frost‑Action: PUBG: Battlegrounds dreht in Erangel richtig auf.

PUBG: Battlegrounds und das Erangel‑Subzero‑Event liefern in Update 39.2 eine frostige Eskalation, die das Battle‑Royale‑Gameplay in eine extreme Survival‑Zone verwandelt.

Die Map gipfelt in ein massives Winter‑Szenario, das mit dynamischen Effekten und neuen Mechaniken die Action spürbar anzieht.

Was als leichter Schneefall begann, hat sich in Erangel zu einer ausgewachsenen Wetterkatastrophe entwickelt, die das gesamte Matchtempo verändert.

Im finalen Subzero‑Abschnitt stürzen Satelliten vom Himmel, während dichte Whiteout‑Phasen die Sicht fast vollständig blockieren und jede Bewegung zu einem riskanten Manöver machen.

Mit der neuen Frost Zone Bomb kommt ein weiteres taktisches Element ins Spiel, das ganze Areale kurzfristig in gefährliche Kältezonen verwandelt und so neue Wege eröffnet, Gegner auszubremsen oder zu isolieren.

An den Absturzstellen lassen sich Thermal Protection Suits finden, die in dieser Phase des Events eine entscheidende Rolle einnehmen und euch länger im eisigen Chaos überleben lassen.

PUBG: Battlegrounds ergänzt das Update außerdem um ein sekundäres Passwortsystem für mehr Account‑Sicherheit, einen neuen Survivor Pass sowie frische Inhalte für Hideout und Store.

Das Update erscheint am 7. Januar für PC, die Konsolen folgen am 15. Januar.