PUBG: Battlegrounds: Erster Blick auf Vikendi Reborn

Unter Vikendi Reborn verbirgt sich der Name für die neue Version der beliebten Schneekarte für PUBG: Battlegrounds.

Für Samstagmorgen 08:00 Uhr hat der Entwickler des Battle Royale-Spiels einen Entwickler-Stream anberaumt. Dann will man die das neue Vikendi in aller Ruhe vorstellen.

Dosch schon vorab hat man über Twitter einen kurzen Einblick freigegeben. So seht ihr die veränderte Minimap von Vikeni, auf der neun wichtige Bereiche mit eine Stecknadel eingezeichnet sind sowie kurze Animationen dazu.

Schon jetzt wird beim Vergleich deutlich, dass sich nicht nur das Layout von Vikendi etwas verändert hat, sondern auch einige markante Punkte. So ist etwa das Kosmodrom im Nordosten noch weiter an den Rand der Karte verschoben worden. Der sich von Norden bis Süden schlängelnde Fluss scheint hingegen verschwunden zu sein.

We present you the official minimap of Vikendi Reborn! Keep your eyes open as the video will showcase some key areas. 👀

What do you think the map's size will be? ⛄x⛄ (Hint, hint)#PUBG #BATTLEGROUNDS #VikendiReborn pic.twitter.com/NSG6Yq0Iq6

— PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) November 25, 2022