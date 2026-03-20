PUBG: Battlegrounds: Feiert 9 Jahre – Gratis Event Pass jetzt sichern

Fast ein Jahrzehnt nach dem ersten Sprung nach Erangel feiert PUBG: Battlegrounds seinen neunten Geburtstag und lädt Spieler zu einem besonderen Jubiläumsevent ein.

Vom 19. März bis zum 1. April 2026 erhalten Spieler auf Xbox Series X|S Zugang zum kostenlosen Event Pass: All Day Party, der mit limitierten Belohnungen gefüllt ist und jedem die Chance bietet, das neunte Jahr des Battle Royale-Klassikers stilvoll zu feiern.

Die Feierlichkeiten umfassen nicht nur klassische Supply Loot Caches und den Victory Dance 170, sondern auch die Rückkehr der luxuriösen Aston Martin Loot Caches.

Hinzu kommt eine neue Kooperation mit der K-Pop-Gruppe AllDay Project, deren Track „I Don’t Bargain“ die Spannung des finalen Circles perfekt unterstreicht. Diese Verbindung von Musik und Battle Royale sorgt für ein besonders intensives Spielerlebnis und hebt das Jubiläum von PUBG auf ein neues Level.

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Xbox Game Pass-Mitglieder können sich ab dem 25. März zusätzlich den exklusiven Survivor Pack #1 sichern, der unter anderem den Hunter’s Chest, Key und Contraband Coupons enthält.

Dieses exklusive Paket ist bis zum 23. Mai verfügbar und bietet einen schnellen Einstieg in die Jubiläumsbelohnungen. Spieler müssen sich dafür lediglich täglich in der Lobby einloggen und die Missionen abschließen – unkompliziert, aber äußerst lohnend.

Mit diesen Events und Kooperationen bietet das 9. Jubiläum von PUBG: Battlegrounds den perfekten Zeitpunkt für alte und neue Spieler, um zurück auf die Battlegrounds zu springen. Ob solo oder im Team, der Event Pass und die exklusiven Belohnungen sorgen für viel Chaos, Prestige und stilvollen Spielspaß.