PUBG: Battlegrounds: G-DRAGON-Kooperation, Miramar-Überarbeitung und mehr

KRAFTON veröffentlicht heute das Update 37.2 für PUBG: Battlegrounds auf PC (Konsole am 18. September), das eine zeitlich begrenzte Kollaboration mit G-DRAGON, neue taktische Interaktionen, die die Bewegungs- und Plünderungsmöglichkeiten der Spieler verändern, sowie eine gezielte Überarbeitung von Minas Generales in Miramar umfasst.

Das Update enthält außerdem einen neuen Survivor Pass sowie Aktualisierungen für die Modi Team Deathmatch und Intense Battle Royale. Die vollständigen Patch-Hinweise gibt es auf der offiziellen Website.

G-DRAGON x PUBG (zeitlich begrenzt)

G-DRAGON erobert die Battlegrounds mit Emote-Stages auf ausgewählten Startinseln, auf denen Squads vor dem Drop zu seinen Tracks performen können. In ganz Miramar sorgen thematische Kulissen für Stimmung – darunter eine geschmückte Raststätte, Tankstellen und ein Fanraum, sowie das nachgebaute „POWER“-Musikvideo-Set. Die Zusammenarbeit setzt sich im Spiel mit gebrandeten Flugzeugen, Blauer-Chip-Türmen und Care-Paketen fort.

Minas Generales wurde optimiert

Minas Generales wurde überarbeitet, um ein übersichtlicheres Layout und schnelleres Plündern mit verbesserten Gebäudeplatzierungen und neuen Plünderungsorten zu ermöglichen. Das Gelände und die Deckung wurden angepasst, um Kämpfe auf hohem und niedrigem Gelände auszugleichen und dominante Positionen zu reduzieren. Visuelle Verbesserungen und hellere Innenräume verbessern die Übersichtlichkeit im gesamten Gebiet.

Neue Interaktionen, die den Kampf verändern

Mit beweglichen Deathboxen kann Beute an einen sichereren Ort gebracht werden – oder beutehungrige Feinde anlocken. Türen lassen sich sowohl nach innen als auch nach außen öffnen, wodurch sich neue Ein- und Ausgänge sowie Möglichkeiten zum Anlocken ergeben. Zerstörbare Gastanks (Miramar/Taego) explodieren und hinterlassen eine langanhaltende Rauchwolke, die sofortige Deckung bietet.

Weitere Neuerungen in Update 37.2

Ein weiterer Survivor Pass mit neuen Belohnungen wird eingeführt. Team Deathmatch und Intense Battle Royale erhalten gezielte Updates für Karten und Ablauf. Die saisonalen Favoriten Survivors Left Behind und Hungers Left Behind kehren ebenfalls zurück.

Die vollständigen Patch Notes und alle weiteren Details finden sich unter pubg.com.