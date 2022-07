PUBG: Battlegrounds: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5

Das jüngste Update 18.2 für PUBG: Battlegrounds brachte Spielern nicht nur die neue Karte Deston, sondern auf den Konsolen auch neue Grafikoptimierungen.

Für den YouTube-Kanal von ElAnalistaDeBits ist das Grund genug, einen Grafikvergleich für Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5 anzustellen.

Mit dem Update läuft das Battle-Royale-Spiel auf den drei genannten Konsolen mit 60 FPS. Während die Xbox Series S-Konsole das Spiel dabei in einer Auflösung von 1080p darstellt, wird auf der PlayStation 5 1440p erreicht. Die Xbox Series X-Konsole erreicht mit 2160p, also 4K, die höchste Auflösung.

Festzuhalten ist, dass alle Versionen in der Abwärtskompatibilität laufen. Daher hat die Xbox Series S die Einstellungen der Xbox One geerbt, die Xbox Series X die der Xbox One X und die PlayStation 5 die von der PlayStation 4.

Die Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sind die beiden einzigen, in denen zwei Anti-Aliasing-Modi zur Wahl stehen. Laut der Analyse wird TAA empfohlen, wenn man den geringen Einfluss auf die Leistung bedenkt.

Des Weiteren ist die Xbox Series X die einzige Konsole, bei der Ambient Occlusion zum Einsatz kommt.

Spürbar schlechtere Texturen wurden auf der Xbox Series S ausgemacht.

Aufgrund der geringeren SSD-Anpassungsfähigkeit bei abwärtskompatiblen Spielen heißt es von ElAnalistaDeBits, dass die Ladezeiten auf PS5 langsamer sind.

Schließlich werden auf allen drei Konsolen die 60 FPS gehalten, jedoch wäre für die Next-Gen-Konsolen eine eigene Version begrüßenswert gewesen.

Der komplette Vergleich im Video: