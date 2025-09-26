PUBG: Battlegrounds: Halloween-Horror mit Skibidi Toilet

KRAFTON gibt bekannt, dass seine Titel PUBG: BATTLEGROUNDS und PUBG MOBILE mit der viralen YouTube-Animationsserie Skibidi Toilet kollaborieren werden. Durch diese plattformübergreifende Zusammenarbeit stärkt PUBG seine globale Markenreichweite und schafft gleichzeitig spannende Erlebnisse für alle PUBG-Spieler.

PUBG MOBILE wird seine Kooperationsinhalte am 25. September veröffentlichen, während PC-Spieler ab dem 22. Oktober und Konsolenspieler ab dem 30. Oktober Zugang zu einem speziellen Halloween-Arcade-Modus erhalten.

Der neue Arcade-Modus wird zwei Wochen lang auf PC und Konsolen verfügbar sein. Dort schlüpfen die Spieler in die Rolle der Allianz, um die Welt in einem PvE-Bosskampf gegen die mächtigen Skibidi Toilets und Astro Toilets zu verteidigen. Mit dem Event-Pass können Spieler außerdem Outfits im Allianz-Design freischalten, die vom Skibidi Toilet-Universum inspiriert sind.

KRAFTON wird die Zusammenarbeit auch auf der TwitchCon San Diego 2025 vorstellen, die vom 17. bis 19. Oktober stattfindet und auf der Fans den neuen Arcade-Modus zum ersten Mal spielen können. Am Stand können die Besucher außerdem PUBG MOBILE und den kommenden Titel PUBG: BLINDSPOT von PUBG Studios ausprobieren.

Skibidi Toilet wurde im Februar 2023 vom YouTube-Creator „Boom!“ ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Phänomen. Was als virale Kurzserie begann, hat sich zu einem globalen Franchise entwickelt, das Animationen, Merchandise, Spiele und mehr umfasst. Diese Zusammenarbeit verbindet ein beliebtes Meme mit Gameplay und bietet Fans neue und unterhaltsame Erlebnisse.