PUBG: Battlegrounds: Halloween-Kooperation mit Dead by Daylight

Pünktlich zu Halloween veröffentlicht das mobile Battle Royale New State Mobile und das Game PUBG: Battlegrorunds von KRAFTON Inc. seine Oktober-Updates, das eine umfangreiche Zusammenarbeit mit dem kooperativen Horror-Survival-Spiel Dead by Daylight von Behaviour Interactive Inc. beinhaltet.

Das Halloween-Event ist ab sofort verfügbar und läuft bis zum 7. November 2022. Dazu gibt es einige exklusive Extras:

Folgende Items warten auf euch:

Dead by Daylight Mega Bundle (2970 G-COIN) Includes bonus items: Dead by Daylight Backpack Set, Dead by Daylight “Sacrificial Hook” – Pan, Dead by Daylight Killers Nameplate

Dead by Daylight “The Huntress” Costume Set (1190 G-COIN)

Dead by Daylight “The Legion” Costume Set (1190 G-COIN)

Dead by Daylight “The Clown” Costume Set (1190 G-COIN)

Dead by Daylight “The Trapper” Costume Set (1190 G-COIN)