PUBG: Battlegrounds: Heist-Gameplay trifft im neuen PAYDAY-Modus auf Battle Royale

Mit dem neuen zeitlich begrenzten PAYDAY-Modus erweitert PUBG: BATTLEGROUNDS sein Gameplay, das in Zusammenarbeit mit Starbreeze Entertainment entwickelt wurde. Der Event-Modus ist vom 12. Mai bis zum 10. Juni verfügbar und verlagert den Fokus weg vom klassischen Battle-Royale-Gameplay hin zu koordinierten Heist-Einsätzen.

Im Zentrum des neuen Modus stehen teamorientierte Überfälle, bei denen Spieler verschiedene Ziele sichern und anschließend unter Druck entkommen müssen. Der Schwerpunkt liegt dabei stärker auf Strategie, Rollenverteilung und Zusammenarbeit als auf klassischen Überlebensmechaniken.

Spieler wählen aus fünf unterschiedlichen Klassen: Assault, Medic, Tank, Marksman und Ghost. Jede Rolle bringt spezifische Fähigkeiten mit, die auf unterschiedliche Spielstile ausgelegt sind. Die Missionen finden in urbanen Karten wie The Exchange, Diamond District, Nightclub und Road Rage statt, in denen Teams unter anderem Tresore, Daten oder Bargeld sichern müssen.

Je nach Situation können Einsätze entweder unauffällig oder mit direkter Konfrontation durchgeführt werden. Der Modus erlaubt flexible Herangehensweisen, die sich dynamisch an den Spielverlauf anpassen.

Begleitend zum Release wurde ein neuer Cinematic-Trailer veröffentlicht, der den Modus in einer filmischen Inszenierung zeigt. Dieser enthält den Track „Baby Driver“ von 070 Shake, der speziell für den PAYDAY-Modus produziert wurde. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen PUBG und der Künstlerin erstmals um einen exklusiven Originalsong erweitert.

Mit PAYDAY setzt PUBG seine Strategie fort, neue Inhalte durch Kooperationen mit externen Studios und Künstlern zu erweitern und so zusätzliche Spielmodi und Erlebnisse innerhalb des bestehenden Spiels zu integrieren.