PUBG: Battlegrounds: Highlights der Roadmap 2023

Die 6YEARS & 6EYOND-Jubiläumsfeier von PUBG: Battlegrounds nahm am 18. März eine aufregende Wendung mit einem informationsreichen Dev Talk, der von mehreren Entwicklern veranstaltet und in dem vorgestellt wurde, was PUBG im sechsten Jahr seines Bestehens bevorsteht.

Auf höchster Ebene des Entwicklerteams ist das Jahr 2023 ein Moment, in dem ein langer Blick auf das Spiel geworfen wird – mit dem Ziel, Updates zu liefern, die den langfristigen Erfolg sicherstellen und gleichzeitig den Kern des PUBG: Battlegrounds-Erlebnisses bewahren. Dazu gehören Optimierungen im Spiel, die sich auf jeden Winkel des Spielerlebnisses auswirken, sowie Verbesserungen der Anti-Cheat- und Quality-of-Life-Funktionen.

Einige der Highlights, die die Spieler im Jahr 2023 erwarten, sind unten aufgeführt, aber das vollständige Update findet sich hier.

Normal bleibt entspannt – der normale Modus soll die Spaßzone von PUBG sein, ein Ort, an dem sich Überlebende von der konzentrierten taktischen Intensität der Ranglistenspiele erholen können. Um die Vision des Normal-Modus als schnellere Version von PUBG zu unterstützen, werden die Spawn-Raten von Gegenständen, Fahrzeugen und der Blauen Zone überprüft. Zudem erfolgt die Implementierung eines neuen Wiederbelebungssystem, das sich von Comeback BR unterscheidet, und die Ausrüstung wird von Grund auf überarbeitet, was sich auf jeden Winkel der PUBG: Battlegrounds-Erfahrung auswirkt.

Aufwertung des Ranglisten-Modus – Überlebende, die sich nach einem härteren Wettbewerb sehnen, wurden nicht vergessen. Da die Ranglisten-Belohnungen erhöht wurden, haben die Entwickler beschlossen, die Lücke zwischen Ranglisten und Esports zu schließen, was bedeutet, dass die Modi bald identische Einstellungen haben. Das heißt auch, dass künftige Updates für den Ranglistenmodus für offizielle PUBG Esports-Turniere gelten. Fans können endlich das gleiche Gameplay wie ihre Lieblingsprofis erleben. Neon beleuchtet eine sich verändernde Welt – Eine neue Karte mit dem Codenamen „Neon" wird Ende dieses Jahres erscheinen. Wenn dieser Codename Visionen von städtischen Dschungeln aus Beton und Glas heraufbeschwört, sind Spieler auf der richtigen Spur. Neon wird mehrere Gebiete umfassen, darunter eine moderne Stadt voller glänzender Wolkenkratzer und alle umliegenden ländlichen Gebiete. Neon wird auch eine Reihe von Transportmöglichkeiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft bieten, sowie eine neue Art von Gameplay, über die noch nicht mehr verraten wird. Die Änderungen der PUBG-Welt gehen auch über Neon hinaus: Erangel und Miramar, die ältesten Karten von PUBG, erhalten eine optische Überarbeitung, die umfangreiche Verbesserungen und neue Orte umfasst. Verbesserung des Life on the Outside – Eine bevorstehende Überarbeitung der Arkaden wird neue Spielmöglichkeiten einführen (in einigen Fällen auf der Grundlage bestehender LABS-Modi), und die Einführung eines Belohnungssystems schafft dann noch mehr Gründe, sie auszuprobieren. Außerdem ist für Mitte des Jahres die Einführung des lang erwarteten Clan-Systems geplant, und zwei Überlebendenpass-Updates werden eingeführt, die das Verdienen von Belohnungen erleichtern sollen. Ein ergänzendes Update für progressive Waffenskins wird das Streben nach diesen Belohnungen noch verlockender machen, mit stufenbasierten visuellen Effekten, größerer Farbvielfalt, Neuveröffentlichungen einiger alter Favoriten und aufregenden Markenkooperationen. Schließlich werden die Anti-Cheat-Bemühungen mithilfe von maschinellen Lerntechnologien verstärkt, die wissen, wie man nach Red Flags wie illegaler Software-Nutzung und missbräuchlichem Verhalten sucht.

Es war bisher ein arbeitsreiches Jahr, aber das Beste steht noch bevor. Es gibt viel zu entdecken im letzten März-Update und Content-Drop, aber noch größere Änderungen folgen im April.