PUBG: Battlegrounds: Karakin mit Update 16.1 zurückgekehrt

Das Problem, durch das ein schwarzer Bildschirm entstand, wenn das Einführungsvideo für den Basistrainingsmodus nicht abgespielt werden konnte, wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Symbol einer zerstörten Drohne sowohl auf der Minikarte als auch auf der Weltkarte weiß angezeigt wurde.

Das Problem mit einem vergrabenen Baum in der Nähe des Gebiets Yong Cheon auf Taego wurde behoben.

Das Problem, dass die Tötungsanzahl und das Airdrop-Menü im Trainingsmodus angezeigt wurden, wurde behoben.

(PC) Behebung des Problems, dass Spieler fortfahren konnten, ohne den KRAFTON-ID-Nutzungsbedingungen für KAKAO zuzustimmen.

(PC) Das Problem, dass die Texte „Bestätigen“ und „Abbrechen“ in den KRAFTON-ID-Nutzungsbedingungen für KAKAO nicht angezeigt wurden, wurde behoben.

WAFFEN-BALANCE

Wir melden uns mit weiteren Änderungen an der Waffen-Balance zurück, sodass jede Waffe in den taktischen Kämpfen ihre Daseinsberechtigung hat. Dadurch möchten wir verhindern, dass alle Spieler dieselben, übermächtigen Waffen verwenden.

Nachdem wir in Update 7.2 die Nachladegeschwindigkeit, den Grundschaden, die Mündungsgeschwindigkeit und die Schadensabfalldistanz der M416 abgeschwächt haben, da sie die mächtigste und auch am häufigsten verwendete AR im Spiel war, ist uns aufgefallen, dass die Spieler die M416 nach und nach gegen stärkere ARs wie die Beryl M762 ausgetauscht haben. Trotz einiger Abschwächungen der Beryl M762 in den letzten Updates ist die Waffe weiterhin sehr stark. Zusätzliche ist uns aufgefallen, dass die SLR aufgrund ihres hohen Schadens von allen DMRs am häufigsten eingesetzt wird – deshalb waren die Spieler praktisch dazu gezwungen, auf die Beryl M762 oder die SLR zu setzen.

Trotzdem wollten wir häufig genutzte Waffen nicht abschwächen. Stattdessen haben wir uns entschieden, die Werte der M416 wieder anzuheben und die durchschlagskräftige Mk12 auf anderen Karten spawnen zu lassen, um so die Verwendung von 5,56-mm-Munition bei den DMRs zu erhöhen.

※ Schadensabfalldistanz: Die Distanz, ab der sich der Schaden der Waffe vom Maximalwert verringert.

M416

Schadenserhöhung: 40 → 41

Erhöhung der Mündungsgeschwindigkeit: 780 m/s → 880 m/s

Schadensabfalldistanz erhöht: 50 m → 60 m

MK12

Schadenserhöhung: 50 → 51

Schadensabfalldistanz erhöht: 75 m → 90 m

Die Mk12 spawnt jetzt auf jeder verfügbaren Karte (normal und Rangliste). Die Spawn-Einstellungen in benutzerdefinierten Matches wurden entsprechend angepasst.



MPS UND SCHROTFLINTEN

Wir haben das Feedback unserer Spieler zu unserem vergangenen Änderungen an der Waffen-Balance bei MPs, Schrotflinten usw. gehört und wir nehmen es uns auch zu Herzen. Doch es ist deshalb so schwierig, die Balance im Spiel aktiv anzupassen, da wir auf die kumulierten Daten mehrerer Monate als Grundlage für mögliche Änderungen angewiesen sind. Deshalb werden wir auch weiterhin das Feedback unserer Spieler sowie die Daten berücksichtigen, um bessere Änderungen an der Spielbalance vornehmen zu können.

SPAWN-RATE DER FAHRZEUGE – RANGLISTE

Auf Taego wurden in Ranglistenmatches fixe Spawn-Punkte für den Porter hinzugefügt.

KARTENPLÄNE

Da die Wintersaison bald zu Ende geht, verabschieden wir uns für eine Weile von Vikendi, dafür heißen wir Karakin wieder in normalen Matches willkommen.

Normales Match Erangel / Miramar / Sanhok / Karakin / Taego

Ranglistenmatch Erangel / Miramar / Taego



RANGLISTENSAISON 16

Mit diesem Update startet eine neue Ranglistensaison. Aber bevor ihr euch direkt in die Saison 16 stürzt, solltet ihr einen Blick auf die Belohnungsliste für Saison 15 werfen. Dort erfahrt ihr, welche Belohnungen ihr basierend auf der finalen Gruppe der vorherigen Saison erhaltet.

GRUPPE BELOHNUNGSLISTE FÜR SAISON 15 Bronze PUBG-ID-Bronze-Emblem Silber PUBG-ID-Silber-Emblem Gold PUBG-ID-Gold-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Platin Animiertes PUBG-ID-Platin-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Diamant Animiertes PUBG-ID-Diamant-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Meister Animiertes PUBG-ID-Meister-Emblem Animierte Meister-Namensplakette Ranglisten-Fallschirm-Skin Top 500 Bonusbelohnungen für die Top-500-Spieler: Animiertes PUBG-ID-Top-500-EmblemAnimierte Top-500-Namensplakette

Der Fallschirm-Skin ist eine permanente Belohnung.

Die restlichen Belohnungen, die verdient werden können, sind nur für die Dauer einer einzigen Ranglistensaison verfügbar.

Die Belohnungen findet ihr zu Beginn von Saison 16 im Inventar.

Sobald Saison 16 zu Ende ist und die Serverwartung beginnt, werden sämtliche Belohnungen abgesehen vom Fallschirm-Skin wieder aus eurem Inventar entfernt.

MINIMAP

Die Farben der Minimap wurden leicht angepasst, um realistischer und sauberer auszusehen.

UI/UX

FREUNDESLISTE

Die „Vorherige Liste“ in der Freundesliste wurde in einen eigenen Tab verschoben. PUBG-Freunde / Plattform-Freunde / Vorherige Liste

(Konsolen) Standardmäßig wird der erste Spieler auf der Seite ausgewählt. Gilt für Freundesliste, Freundschaftsanfragen und kürzliche Spieler.

(Konsolen) Die Auswahl bleibt bestehen, wenn die Listen aktualisiert werden. Gilt für Freundesliste, Freundschaftsanfragen, kürzliche Spieler und Teamsuche.



MATCH-BERICHT

Im Tab „Zusammenfassung“ des Match-Berichts wird nun angezeigt, wie viele Kills Spieler erzielt haben und wie oft sie ausgeknockt wurden.

QOL (NUR PC)

Um Spielern die Verwendung von Shortcuts für Sprays zu erleichtern, gibt es nun in den Einstellungen für Emote-Shortcuts auch die Option, Spray-Gegenstände zu aktivieren. Der Name dieser Option wird im nächsten Update 16.2 aktualisiert.

Die Reichweite von Spray-Gegenständen wurde erhöht.

PERFORMANCE

Unnötige Elemente, Widgets, Sounds und Animationen im Spiel wurden in allen Spielmodi und auf allen Plattformen entfernt, um die Stabilität zu erhöhen und den Ladevorgang zu beschleunigen.

ANTI-CHEAT (NUR TESTSERVER)

Mit diesem Update testen wir auf dem Testserver zum ersten Mal eine Lösung für die häufig gemeldete Cheat-Software ESP (die Spielerstandorte anzeigt), an der wir gearbeitet haben.

Um mögliche Probleme mit merkwürdigen Bewegungen gegnerischer Spieler aus der Ferne, ruckelnden Charakteranimationen beim Zuschauen und beim Zuschauen unter Wasser zu vermeiden, werden die Deathcam- und die Replay-Funktionen in diesem Testserver-Update deaktiviert.

Sobald wir gewährleisten können, dass diese Lösung stabil läuft und sicher ist, werden wir uns über die Implementierung auf dem Liveserver unterhalten.

BUGFIXES

(PC) Das Problem, dass sich Bots nicht vom Wasser an Land bewegen konnten, wurde behoben.

(PC) Das Problem, dass eine blaue Zone im Bootcamp, Sanhok (Team-Deathmatch) entdeckt wurde, wurde behoben.

(PC) Das Problem in benutzerdefinierten Spielen wurde behoben, bei dem der Beobachter nicht auf die Schaltflächen Bestätigen/Abbrechen klicken konnte, nachdem er die Kick-Funktion verwendet hatte.

(PC) Behebung des Problems, dass die Bildschirm-Ping-Markierung mit dem aktuellen Fahrzeug des Spielers statt mit der beabsichtigten Position des Spielers markiert war, wenn sich der Spieler in einem Fahrzeug im ADS-Modus befand.

(Konsolen) Das Problem im Grundtraining wurde behoben, bei dem Spieler die Schießmission nur im ADS-Modus abschließen konnten.

(Konsolen) Das Problem, dass die Auswahl im Inventar automatisch ganz nach unten gesetzt wurde, wurde behoben.

Das Problem, dass mehr als ein ausgeknockter Spieler getragen werden konnte, wurde behoben.

Die unangenehme Animation beim Wiederbeleben eines ausgeknockten Teamkameraden nach dem Tragen von mehr als einem ausgeknockten Spieler wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem ein Spieler in einer anormalen Position gesehen wurde, nachdem er KO geschlagen wurde, während er einen niedergeschlagenen Teamkollegen zu Boden brachte.

Das Problem wurde behoben, bei dem der KO-Feed und die Nachricht nicht angezeigt wurden, nachdem ein Feind außerhalb einer bestimmten Reichweite niedergeschlagen wurde.

Das Problem, dass beim Fahren eines dreirädrigen Motorrads auf dem Farmfeld in der Nähe von Go Dok, Taego, unbekannter Schaden erlitten wurde, wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem nach dem Wiedereintritt in eine Spielsitzung die gleiche Menge an Wurfgegenständen wie bei einem anderen Spieler vorhanden war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Comeback-Arena-Nachricht auftauchte, wenn ein Spieler mit ausgelöschtem Team einen Gegner beobachtete.

Das Problem, dass DBNO-Meldungen bei Spielern außerhalb des bestimmten Bereichs auftauchten, wurde behoben.

Behebung des Problems, dass Spieler in einem unbesiegbaren Zustand waren, wenn sie die Drohne während des automatischen Rennens verwendeten.

Das Problem, dass Spieler starben, wenn sie versuchten, Gegenstände durch das Inventar zu plündern, während sie einen Selbst-AED benutzten, wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Mauszeiger des Drohnensymbols sowohl auf der Minimap als auch auf der Weltkarte in die andere Richtung zeigte.

(PC) Das Problem mit flackernden Blättern und der langsamen Ladegeschwindigkeit in Erangel wurde behoben.

Kollision, Textur, Leistung und allgemeinere Probleme in Taego behoben.

Das Problem eines flackernden Posters in Taego wurde behoben.

(Konsolen) Das Problem mit der Bildschirmdimmung wurde behoben, wenn Spieler eine Vorschau auf das PCS2 OUTFIT SET hatten.

(Konsolen) Problem behoben, bei dem die Option „Teameinladung“ nach rechts verschoben wurde, wenn Team Finder auf der Social-Seite aktiviert wurde.

(Konsolen) Das fehlerhafte Textproblem für die Spielperspektivenoption in „Rangliste“ wurde behoben, wenn die Spielsprache auf Spanisch eingestellt war.

(Konsolen) Die umständliche Textausrichtung der voreingestellten Beschreibung der Funknachricht-Schaltfläche in den Einstellungen wurde behoben.

(PC) Das Problem mit dem verschwindenden Sandbox-Logo beim Ein- und Ausschalten der Benutzeroberfläche im Sandbox-Modus wurde behoben.

(PC) Das Problem mit der fehlenden Teamkollegen-Benutzeroberfläche beim Betreten der Karte vom Inventarbildschirm aus wurde behoben.

(PC) Das Problem, dass das Menü auf der linken Seite auftauchte, wenn man auf die Profil-Schaltfläche in der Hauptlobby klickte, wurde behoben.

(PC) Das Problem, dass das Menü auf der linken Seite auftauchte, wenn man im Chat auf den Spitznamen eines Spielers klickte, wurde behoben.

(PC) Das Problem wurde behoben, bei dem es nicht möglich war, in die Gegenstandsvorschau hinein- oder herauszuzoomen, nachdem der Chat im Store geöffnet wurde.

(PC) Das überlappende UI-Problem nach dem Lesen einer Reputationslevel-Beschreibung auf der Social-Seite wurde behoben.

(PC) Das Problem der fehlenden Spielebewertung unten links im Systemmenü wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler vorübergehend zwei erhaltene Fallschirmbelohnungen der 13. Rangliste im Inventar sahen.

Das Problem mit der dunklen Hauptlobby beim Schließen der Flugzeugtür wurde behoben.

※ Clipping-Problem: Grafiken, die außerhalb des sichtbaren Teils eines Bildes/Objekts angezeigt werden.