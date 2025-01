PUBG: Battlegrounds: KRAFTON enthüllt Co-Playable Character

KRAFTON, Inc. präsentiert auf der weltweit größten IT-Messe CES 2025 in Las Vegas ein „Agentic Framework“ in Zusammenarbeit mit NVIDIA.

KRAFTON, Inc. präsentiert auf der weltweit größten IT-Messe CES 2025 in Las Vegas ein „Agentic Framework“ in Zusammenarbeit mit NVIDIA. Die Kooperation vereint KRAFTONs führende Expertise in der Spieleentwicklung mit der hochmodernen KI-Technologie von NVIDIA. KRAFTON präsentierte dabei eine innovative KI-Lösung für Games, die das Potenzial hat, die Zukunft der globalen Spieleindustrie neu zu definieren.

Ein Co-Playable Character (CPC) ist ein KI-basierter Begleiter, der mithilfe eines speziellen für Gaming entwickelten, gerätebasierten Small Language Models (SLM) arbeitet und auf der NVIDIA-ACE-Technologie basiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen NPCs (Non-Player Character) können CPCs aktiv mit Spielern interagieren und kooperieren, da sie die Spielsituationen auf menschenähnliche Weise verstehen und darauf reagieren.

KRAFTON plant, die CPC-Technologie auf das eigene Portfolio an Games auszuweiten, einschließlich des PUBG-IP-Franchise und inZOI, um das Benutzererlebnis grundlegend zu transformieren.

CH Kim, CEO von KRAFTON, sagt: „Die CES 2025 markiert einen wichtigen Meilenstein für KRAFTON, da wir KI-Technologie vorstellen, die die Spielebranche revolutionieren soll. Wir planen eine enge Zusammenarbeit mit NVIDIA, um die Transformation des Nutzererlebnisses mit KI-gestützten Innovationen voranzutreiben. Ein Beispiel dafür sind die mit NVIDIA ACE entwickelten CPCs, die die Zukunft des Gaming neu definieren werden.“ Keita Iida, Vice President Developer Relations bei NVIDIA, sagt: „KI verändert die Art und Weise, wie Spiele entwickelt und gespielt werden. Indem unsere innovative KI-Technologie, wie NVIDIA ACE, in eine Reihe von Live-Spielen integriert wird, eröffnet KRAFTON die Möglichkeit CPCs für neue, einzigartige Erfahrungen zu entwickeln.“

Seit der Gründung des Geschäftsbereichs Deep Learning im Jahr 2022 hat KRAFTON verschiedene Kern-KI-Technologien wie Natural Language Processing, 3D Vision & Animation, Sprachsynthese (STT/TTS), Reinforcement Learning und Multi-Modal Learning entwickelt.

Darüber hinaus unterstreicht KRAFTON seine Forschungs- und Entwicklungskompetenz durch die Veröffentlichung mehrere wissenschaftlichen Arbeiten auf internationalen KI-Konferenzen, darunter NeurIPS (Conference of Neural Information Processing Systems), ICML (International Conference on Machine Learning) und ICLR (International Conference on Learning Representations).