PUBG: Battlegrounds: Mehr KI, mehr Stress? Krafton spricht über die Schattenseite der Automatisierung

98 Prozent nutzen KI: Jetzt warnt ein großer Spielepublisher vor den Folgen.

Der PUBG-Publisher Krafton sieht sich mit einer unerwarteten Folge seiner umfassenden KI-Strategie konfrontiert.

Obwohl künstliche Intelligenz die Produktivität vieler Mitarbeiter steigert, berichten Verantwortliche zunehmend von Erschöpfung und Überforderung innerhalb der Belegschaft.

Auf der Nexon Developers Conference 2026 erklärte das Unternehmen, dass nach der Einführung einer „AI First“-Strategie Ende 2025 inzwischen rund 98 Prozent der Mitarbeiter regelmäßig KI-Werkzeuge nutzen.

Die schnelle Entwicklung neuer Technologien und die ständige Notwendigkeit, sich mit weiteren Tools vertraut zu machen, würden jedoch zusätzlichen Druck erzeugen.

Laut Krafton empfinden viele Beschäftigte das hohe Tempo der Veränderungen als belastend. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass der Einsatz von KI nicht automatisch zu niedrigeren Kosten geführt habe.

Mit diesen Erfahrungen steht Krafton offenbar nicht allein da. Auch der Publisher Nexon berichtete von vergleichbaren Herausforderungen und deutete an, dass die zunehmende KI-Nutzung branchenweit ähnliche Auswirkungen auf Mitarbeiter haben könnte.

Die Aussagen zeigen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Spieleindustrie zwar neue Möglichkeiten eröffnet, Unternehmen jedoch gleichzeitig vor organisatorische und personelle Herausforderungen stellt.